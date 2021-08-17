解放軍東部戰區台灣周邊實兵演練　台國防部：已做好因應準備

解放軍東部戰區8月17日在官方微博發布新聞稿，指出東部戰局在當天出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

針對解放軍演練，台灣國防部發言人史順文對此表示，對於台海區域情勢，以及海、空相關動態都有充分的掌握及評估，並做好各項因應的準備。



專門監看解放軍在台海周邊動態的Facebook專頁「台灣西南空域」透露，解放軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ）西南空域，台灣空軍多機種、多批次在空監控，並於9時30分、9時43分、9時44分、9時53分、10時20分、10時22分共6次廣播驅離。

此外，專頁更提到解放軍運-8型機當天首次穿越台灣軍方公告的「R-12靶區」，干擾台灣軍演，挑釁意味十足。而據台灣中科院此前公布，當天上午9時25分至10時55分，台灣軍隊在九鵬基地進行海、空飛彈實彈射擊。

據此前消息，解放軍東部戰局在新聞稿中表明，此次演練是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應」，「近期，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源」。

新聞稿最後稱，解放軍東部戰區將持續加強戰備訓練，「有決心有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權和領土完整」。