中國軍事｜多次演練奪島登陸　解放軍73軍特戰旅首次海上跳傘

《央視軍事》今日（2日）在微博上載影片，駐紮在中國東南沿海的解放軍第73集團軍某特戰旅在閩南某海域，進行自組建以來首次的海上跳傘訓練。



+ 1

影片顯示，特戰隊員按照戰斗編組12名傘員依次跳躍出機艙，在空中兩路拉開，向海上浮標方向操縱降落傘。據介紹，參加此次海上跳傘的特戰隊員，每一名都有超過10次的陸地跳傘經驗。與陸地跳傘相比，海上的天文氣象、海中暗流等都會成為影響因素，特戰隊員必須對降落傘的操控更加精準。

此次訓練，特戰隊員從後尾門跳出，視野比以往側門跳出開闊一倍以上，對特戰隊員的心理質素提出了更高的要求。據介紹，海上跳傘可能會遇到礁石阻礙，舟艇無法靠近的情況，因此要以傘降方式靠近海岸，再泅渡前行。海上跳傘作為搶灘登陸作戰的主要滲透形式之一，具有隱蔽性強、出其不意等特點，能提升部隊全域作戰、立體攻防、海上滲透能力。

+ 8

據了解，第73集團軍曾進行多次奪島登陸演練。《央視軍事》7月27日報道，正在東南沿海駐訓的解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅按照訓練計劃，組織兩棲重型合成裝甲部隊展開越海奪島體系聯合登陸演練。解放軍官兵快速奪佔演練目標119高地，完成此次任務，檢驗了兩棲合成部隊渡海登陸作戰能力。

7月13日，《央視》亦罕見直播第73集團軍兩棲裝甲部隊海上訓練，訓練中使用了中國自研05式兩棲裝甲車圍繞海上戰術等進行。據介紹，05式兩棲裝甲車是中國自主研製，採用越野能力更高的履帶式底盤，裝備強大的動力系統和武器系統，可在水中行進過程中對敵進行火力打擊，是目前解放軍列裝的最為先進的兩棲登陸裝甲裝備。