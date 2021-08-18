市民倡設置女性車廂防「鹹豬手」　重慶地鐵拒絕：涉歧視守法男性

據內地傳媒《澎湃新聞》報道，由於近年來「鹹豬手」和「偷拍狼」等猥褻、侵犯私隱等案件頻發，內地地鐵女性車廂的設置問題近日再掀起討論。

不過，重慶的軌道公司日前拒絕了市民關於女性車廂的訴求。該公司在聲明中提到，設置女性車廂對守法男性來說，是一種歧視或不信任。



報道指，7月12日，有重慶市民通過「網絡問政平台」反映，6月25日5點半左右，在重慶工商大學站乘坐地鐵3號線到兩路口，剛上車就有女性尖叫，指控一男子有非禮行為。男子一開始不承認，但當女子說要查看閉路電視後，男子隨即逃竄。這名網民就此提議，重慶軌道交通高峰時段可否劃分出女性專用車廂？

內地一些城市的部分地鐵線路試行了女性車廂服務。（視覺中國）

負責營運地鐵的重慶市軌道交通（集團）有限公司近日答覆稱，暫不設置女性專用車廂。該公司解釋，部分國家設立了女性專用車廂，但存在較大爭議：一方面對遵紀守法的男性來講，是一種歧視或不信任；另一方面，會加大乘坐在一般車廂里女性乘客的心理壓力。

該公司續指，設置女性專用車廂無形中排斥了男性平等享用公共資源的權利，容易在上班高峰期造成不便。早晚高峰時段，地鐵在大客流車站月台配備了安全引導員，引導乘客安全、有序乘車，保障老弱病殘孕乘客的乘車安全。

答覆還提到，若乘客在乘坐過程中遇到困難，可以大聲呵斥，並向周圍乘客、車站工作人員求助，及時制止、報警，同時盡量尋找目擊者作證。

深圳地鐵的女士優先車廂時常擠滿男性乘客。（視覺中國）

北京廣州皆拒絕增設女性車廂

今年稍早前，北京和廣州皆拒絕增設女性車廂。北京市地鐵運營有限公司在6月回應指，單獨設置專用車廂會降低列車使用率；特別是在早高峰時段，將會造成乘客滯留站台，進一步加劇地鐵量力矛盾。同時專用車廂設置在固定位置，女性乘客將優選在該區域候車乘車，可能造成站台局部乘客過多，不利於站台的客流疏導，影響整個站台的候車秩序，不能實現方便廣大乘客乘車的目的。

廣州地鐵今年4月則表示，廣州地鐵從2017年起，在1號線及13號線工作日早晚高峰期間試點女性車廂。現今，已開通線路14條，截至2021年3月，日均客運量近900萬人次，其中四、五號線日均客流量已超百萬人次，線路運能已趨近飽和。

針對網民提出在四、五號線設置女性車廂的建議，廣州地鐵表示，受客觀條件制約暫不考慮實施，並強調該公司將持續引導社會公眾關愛女性乘客，培育文明乘車習慣，營造文明出行環境。