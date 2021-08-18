吳亦凡事件｜內地全網下架所有作品　涉190萬條短片及7000集節目

吳亦凡涉嫌強姦罪被批捕，內地多個網絡視聽平台大量下架吳亦凡的影視綜藝節目。

據國家廣播電視總局發布的消息，中國網絡視聽節目服務協會負責人稱，截至周二（17日）上午10時，全網合計處理相關短片節目190萬條，以及影視綜藝節目7000部次，目前仍在繼續開展有關節目內容的排查和處置。



負責人介紹，優酷、愛奇藝、騰訊等各大網絡視聽平台已經下架吳亦凡的相關作品，與吳亦凡有品牌合作的騰訊視頻，在事發伊始迅速解除、終止一切合作。此外，百度已將吳亦凡數據標籤為「違法失德藝人」，而微博則將吳某凡個人和工作室的帳號等全部禁言。

負責人重申，絕不為違法失德人員提供出鏡發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡視聽行業有立足之地，「娛樂圈不是恣意妄為的法外之地。一些明星藝人不講職業道德，缺乏藝術操守，突破法律道德底線，金玉其外，敗絮其中，理應受到嚴厲的懲罰，必須付出應有的代價」。

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對於下一步中國網絡視聽節目服務協會在提升從業人員素質、加強行業自律方面的舉措，負責人指將會從宣傳教育、人員培訓、自教自律等三個方面著手。一是繼續加強對各會員單位的宣傳教育，及時宣講中央精神和行業政策法規，進一步增強各網絡視聽平台的主體責任意識和做好工作的使命感。二是加強從業人員培訓，加強思想積累、知識儲備、藝術訓練，提高學養、涵養、修養，努力追求真才學、好德行、高品位，做到德藝雙馨。三是更加有力地推進行業自教自律，完善規則，健全機制，引導業界機構和從業人員自覺遵守法律法規和道德規範，共同抵制失德失信行為，堅持用明德引領風尚，推動行業高質量健康發展。