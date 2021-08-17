吳亦凡被捕｜官媒稱娛樂圈當挖瘡割癰　網傳吳母近照被指神色凝重

內地藝人吳亦凡涉強姦罪被正式批捕後，官媒《人民日報》發聲。另外，吳亦凡母親隨後獨自現身。



8月16日，《人民日報》發文稱，吳某凡因涉嫌強姦罪被檢察機關批捕。事實證明，一旦衝撞法律，「頂流」就會瞬間付之東流。

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文章表示，「若在名氣掩飾下放縱私慾，結局必然是自我毀滅。越是暴得大名，越要常思德行配位；越是擁躉眾多，越要當好表率。給世界以浩然正氣，給青少年真正的榜樣力量，娛樂圈當挖瘡割癰、激濁揚清！」

中國演出行業協會也表態稱，作為擁有龐大粉絲群體的「頂流」，觸犯法律底線，造成極其惡劣、難以挽回的社會影響，行業難容。目前吳亦凡影視、音樂、綜藝等相關作品均已下架，其本人也將接受法律制裁。

中國演出行業協會稱，「脱軌」必然要付出代價，在法律層面制裁結束之後，本次涉案藝人吳亦凡還將面臨行業對其持續進行的從業抵制等懲戒。吳亦凡案警示從業者必須提高法律意識，提高作為公眾人物的道德基準線。藝人、經紀公司應以此案為戒。

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另據網傳照片，媒體8月16日拍到吳亦凡母親在風波後首次現身住所附近。她在到達目的地之後，一個人走下車然後進入小區，走路的時候一直埋頭看着手機，步子走的很緩慢，給人感覺似乎心情很沉重。

對於吳亦凡被批捕，上海華勤基信律師事務所寧方方律師表示，「批准逮捕說明檢察院或警方可能掌握了一定的證據，但多大程度不好說，批准逮捕也並不意味着最終的判刑，任何人在人民法院的有罪判決生效前都不得確定有罪。」

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「根據《刑法》第二百三十六條關於強姦罪的相關規定，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。情節嚴重的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。因為目前不知道公安掌握的具體證據情況，即具體犯罪情節，所以不便預判吳亦凡會被判多少年。