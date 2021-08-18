共同富裕｜「貧窮不是社會主義」　中共如何處理鄧小平遺產？

中共總書記習近平在最新一次中央財經委員會上就如何實現共同富裕提出方案，並肯定鄧小平提出的有關共同富裕的理念。



8月17日，中共七常委習近平、李克強、汪洋、王滬寧、韓正一同現身中央財經委員會第十次會議上。會議聚焦如何實現共同富裕，重大金融風險防範化解工作等。

習近平更加註重普通民眾的生活。（新華社）

習近平在會議上稱，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕。

會議還指「改革開放後，中共深刻總結正反兩方面歷史經驗，認識到貧窮不是社會主義，打破傳統體制束縛，允許一部分人、一部分地區先富起來，推動解放和發展社會生產力」。

無論是「共同富裕是社會主義的本質要求」，還是「貧窮不是社會主義」，中共高層在講話中都在「致敬」中共前領導人鄧小平。也是間反駁了近來「金融大鱷」索羅斯有關批評中南海拋棄鄧小平政治遺產的批評。

就有關社會主義本質問題，鄧小平曾在1992年的「南方談話」中說，社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩級分化，最終達到共同富裕。

彼時，鄧小平的構想是如此：一部分地區有條件先發展起來，一部分地區發展慢點，先發展起來的地區帶動後發展的地區，最終達到共同富裕。

就貧窮不是社會主義論點，鄧小平早在1984年就在公開場合說過，「社會主義要消滅貧窮。貧窮不是社會主義，更不是共產主義。」1987年，鄧小平再說，「搞社會主義，一定要使生產力發達，貧窮不是社會主義。我們堅持社會主義，要建設對資本主義具有優越性的社會主義，首先必須擺脱貧窮」。次年，他強調，「社會主義的特點不是窮，而是富，但這種富是人民共同富裕」。

因此，習近平在此次中央財經委員會上提出如何實現「共同富裕」，是在繼承和發展鄧小平的政治遺產，而不是否定和拋棄。只不過，在鄧小平時期，效率與公平是效率優先，而在習近平新時代，效率與公平則更注重公平。

鄧小平「南方談話」後，中國經濟飛速發展，給後來的習近平的施政積累更多的資源。（VCG）

鄧小平的1992年「南方談話」後，中國進入長達20多年的高速發展時期，直至成為全球第二大經濟體。但其中存在地區差距拉大，民眾貧富懸殊等問題，並沒有出現的普遍的「先富」帶「後富」現象，而是維護既得利益，違背共同富裕的理念。

對其繼任人而言，尤其是在習近平上台後，中共的施政論述在注重效率的同時更加強調公平，在整治貪腐問題恢復民望後，便推出更多惠民政策，如積極解決在就業、住房、教育、醫療、養老領域的各種問題。最新的通過反壟斷整頓網路巨頭，就被指是在保障普通民眾的權益。

在此次會議上，中共高層還系統性地提出如何實現共同富裕，其中包括「要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。」