新冠疫苗｜國藥武漢生物滅活疫苗　獲批在3-17歲人群中緊急使用

經國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所新冠病毒滅活疫苗，獲批在3-17歲人群中緊急使用。



近日，湖南省啟動12-14歲人群的新冠病毒疫苗接種工作。（新華社）

據國藥集團中國生物消息，武漢生物製品研究所新冠疫苗3-17歲年齡組已經在河南省疾控中心主持下完成I/II期臨床試驗。結果顯示，該年齡段人群兩針免疫後中和抗體陽轉率為96.1%，中和抗體水平和陽轉率與成人組相比無顯著性差異；接種後安全性良好，不良反應輕微，未見嚴重不良反應，主要表現為發熱和接種部位疼痛，不良反應發生率隨接種劑次增加而降低。

在此之前，國藥集團北京生物生產的新冠病毒滅活疫苗，於7月16日獲批在3-17歲人群中使用。隨著變異病毒株的出現，3-17歲青少年成為建立免疫屏障的重點人群。有專家表示，成年人與兒童青少年所接種的新冠疫苗的劑量、劑型都是一樣的。

寧夏近日推進15至17歲人群新冠病毒疫苗接種工作。（新華社）

據了解，中國生物武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗，自2020年7月16日起在阿聯酋等多國開展了Ⅲ期臨床試驗。試驗結果顯示，疫苗對已確診的中重症患者保護率達到100%，總保護效力72.51%。交叉中和實驗結果顯示，疫苗組全程免疫後28天，血清抗體對目前國內外流行的、或有代表性的新冠野毒株具有不同程度的交叉中和反應。

2021年2月25日，中國生物武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗獲批附條件上市。5月31日，疫苗二期擴產項目正式落成投產，武漢生物製品研究所的新冠疫苗年產能超過10億劑，中國生物整體年產能超過50億劑。