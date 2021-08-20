火星最新氣候數據曝光　「祝融號」繼續向南行駛或將探索泥火山

「祝融號」火星車在火星表面運行超過90個火星日，並獲取了大量數據。火星車已完成既定巡視探測任務，後續任務也隨之曝光。



央視8月18日的報道稱，在火星巡視探測以來，祝融號火星車上搭載的多個科學載荷，獲取了大量科學數據。這些一手數據為科學家們了解火星和深入研究提供了重要支撐。

祝融號火星車上共配置了6台科學儀器，通過90個火星日的工作，分別在火星地表淺層結構、地表元素、磁場環境、氣象環境等方面獲取了大量的科學數據。根據對回傳數據的判斷，祝融號火星車上所有科學儀器獲得的數據質量良好。經過處理後，這些數據將對外發布，提供給科學家開展後續深入的科學研究工作。

祝融號火星車上攜帶的科學儀器，不僅測量到了火星的温度，還獲得了火星表面氣壓、風速等最新數據。通過大量數據積累，將為今後科學家能夠更加深入了解火星、研究火星提供數據支持。

中國首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍透露，「我們現在在火星上測了（氣壓）大概是在800帕左右。通常以前都認為火星上的氣壓大概是地球上的1%，那麼現在測下來大概是一百二十分之一左右。」

劉建軍介紹，「我們中午前後工作的時候，温度大概在零下20攝氏度到零下10攝氏度左右。火星上有沒有風？我們測了大概是2米到8米每秒的速度，微風量級，測到一個最大的風速大概是10米每秒，所以基本上是處於一個微風的狀態。」

此外，火星上也有四季，目前火星正處在春夏交替的時節，温度和風速相對適中，為火星車巡視探測提供了適宜的環境。

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據了解，後續祝融號火星車將會繼續向南行駛。劉建軍介紹，距離目前火星車位置大約有1.7公里左右的地方有一處溝槽，按照目前祝融號的行駛速度，大約需要幾個月的時間可以到達。

而在距離祝融號目前位置約20公里處的泥火山，也是祝融號未來或將探索的地方。

中國航天科技集團五院天問一號任務探測器系統總設計師孫澤洲表示，隨着後續任務的推進，還可以做一些更極限的測試，為後續在其他地外天體的自主巡視探測任務能夠積累更豐富的經驗和技術儲備。