教育雙減｜華爾街英語推學員承接方案　英孚教育提供一年免費網課

內地「雙減」政策發布後，校外培訓機構大受打擊，著名連鎖培訓機構「華爾街英語」傳出將於近期正式宣傳破產，除了多名員工被欠薪數月，連日來亦不斷有學員建立維權群尋找退費的途徑。另一間培訓機構「英孚教育集團」周四（19日）晚間正式公佈「承接」方案，顯示英孚將為華爾街英語學員提供12個月的免費在線課程。



英孚提供的免費在線課程包含了12節真人線上會話課，方案同時顯示，華爾街英語學員若轉報英孚的課程將享半價優惠，英孚亦將為華爾街英語教職員工設置專屬招聘通道。

上周四（12日）晚，《第一財經》報道稱華爾街英語（中國）或將於本周宣布破產，目前該機構多間門店亦已關閉，學員、員工皆有維權。上周六（14日），英孚已曾發出聲明指，出於企業責任與同理心，公司將為華爾街英語學員提供一系列幫助。另外，新東方上海學校近日亦表示出於同理心和社會責任感，願為華爾街英語上海地區在讀學員提供1個月免費選修課。值得一提的是，英孚及新東方皆強調與華爾街英語並無任何商業合作關係。

在華爾街英語廣州公園前店門前維權的學員。（南方都市報）

據了解，自90年代起，隨着進入外企工作的人越來越多，成人英語培訓機構開始在內地興起，華爾街英語、英孚和韋博英語曾有「成人英語培訓三巨頭」之稱。其中英孚早在1993年已進入中國市場，華爾街英語緊隨於2000年進入，韋博英語則是本土的英語培訓機構，於1998年成立。不過隨着韋博英語於2019年年底資金鍊斷裂，華爾街英語又被指即將破產，如今只有英孚教育仍然能夠在中國市場正常經營。

當初韋博英語經營異常時，英孚亦站出來當「承接方」，宣布接收韋博學員或為韋博員工提供招聘幫助。不過英孚教育亦並非完全「安然無恙」，2019年年底該公司據報正著手出售部分中國業務，惟遇上新冠疫情後，這一出售交易在去年4月被暫停。

艾瑞諮詢發布的《2020年中國成人英語市場研究報告》顯示，2019年成人英語市場規模953億元（人民幣．下同），但疫情衝擊下，2020年市場規模縮水37.6%至595億元。對於成人英語培訓市場銳減，山東省泰山教育創新研究院院長王清林認為有多方面因素，一是「雙減」令經營者市場信心不足，消費者持觀望態度；二是受到線上教育的巨大衝擊，層出不窮的各種英語學習軟件，優惠甚至免費服務皆讓高額消費的線下培訓面臨更大挑戰。經濟學家宋清輝則表示，成人英語培訓機構轉型迫在眉睫，逐步「線上化」或是行業未來的主要發展方向之一。