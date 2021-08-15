內地「華爾街英語」傳破產　員工被欠薪數月仍鼓吹貸款買課

內地教育改革正雷厲風行推進，「雙減」政策發布後，校外培訓行機構大受打擊，教育行業的細分業務均受到波及。著名連鎖培訓機構「華爾街英語」傳出已內部通告破產。

新京報報道，多名華爾街英語員工上周六（14日）證實公司已欠薪數月，高層負責人失聯；除了員工以外，學員也開始維權，索賠總值近5億元（人民幣．下同）的學費。有學員表示，7月底被推銷課程並支付學費，但員工當時完全未提及被欠薪。



華爾街英語有門店大門緊鎖。（新京報）

自從8月12日傳出華爾街英語將宣佈破產的消息後，連日來，不斷有學員建立維權群尋找退費的途徑。根據學員統計，截至8月14日中午12時，已有6000多名學員參與登記，涉及的合同金額超4.8億元。

其中一名苦主張輝（化名）表示，其2018年6月在華爾街英語清華科技園中心繳納6萬多元學費，學時共3年。她稱這三年來，被以各種形式轉到不同門店學習，且以各種理由不退費。其間她一直要求退還剩餘費用，但被以各種理由搪塞，直到8月13日看到新聞，才知道華爾街英語要宣布破產，「在維權群裏，我還不是損失最嚴重的，有的人學費貸款還沒還完。」

不少維權學員表示，購課時銷售人員會推薦大家貸款交費。根據上述統計，52%的學員稱是通過銀行或金融平台貸款的方式支付的學費。一旦華爾街破產，他們將面臨幾萬到十餘萬不等的損失。學員李艾（化名）剛於7月30日刷信用卡貸款了9.7萬元在華爾街英語崇文門中心購買了兩年的課時，上週還正常上了一節網上外教一對一課程，昨天就被老師通知門店關停，如今每月還要按期償還近5000元的貸款。

有學員表示，與門店銷售老師溝通退費時，才被告知老師們也被欠薪3個多月，但「7月30日在勸我買課的時候什麼都沒說」。她稱現場還看到了不少前來報警的華爾街英語的學員，警員讓她留下電話和身份信息，後續如有進展會通知她。