阿富汗局勢｜官媒稱塔利班到訪央視記者站　逗留片刻持槍者門外等

阿富汗局勢持續動盪，塔利班掌權後被指加緊搜捕為阿富汗政府或北約部隊效力的人，逐家逐戶尋找目標，以及威脅他們的家人。此外，德國傳媒《德國之聲》更稱，其新聞記者位於阿富汗的家人被塔利班槍殺，另外一名家人則重傷，目前正在逃亡。

與此同時，北京市委機關報旗下《北京晚報》報道，塔利班武裝人員在當地時間周四（19日）到訪中央廣播電視總台記者站，逗留數分鐘後離開。

報道提到，塔利班武裝人員一行共有5人，但持槍者並未內進，在外等候，僅得一人在記者站記者帶領下到處察看。



「接待」塔利班武裝人員並撰寫報道的央視記者。（影片截圖）

報道指，記者站所在區域名叫「瓦齊爾．阿克巴爾汗區」，可算是喀布爾的高檔社區，也是很多國際機構和外國媒體的駐地，「我們的鄰居當中既有國防部前副部長，也有司法系統前高官」。不過，高檔社區並不意味著有花園洋房，「高牆和鐵絲網才是這裡的必需品」。經過多次修繕，記者站的院牆有3米多高，連同鐵絲網甚至高度超過5米。

出現在記者站門外共有5名塔利班武裝人員，按動門鈴的人約40多歲、高個子，頭戴著典型的阿富汗帽子和頭巾，至於後面4人則其中有3人有攜帶武器，既有俄製AK-47，也有美式自動步槍，「我遲疑了一下，還是讓保安把院門打開。平常有陌生人敲門我們都要在院裡先問清來歷，但現在有點兒不敢耽擱，不知道長時間不開門他們會不會有別的舉動」。

記者站記者將高個子迎進屋，並介紹說明記者站的的情況。高個子稱，此行來詢問這間屋的主人和使用情況，「當我告訴他這裡是中國中央廣播電視總台駐喀布爾記者站的辦公室時，他重複了一遍『中國』，示意我一起向樓上走去」。

報道稱，高個子在屋內逗留數分鐘後，就帶同沒有入屋的另外4個人匆匆離開，沒有說甚麼話，「回到辦公桌前坐下的時候我才想起，來的5個人都沒有戴口罩，我也沒有戴」。