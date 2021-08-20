阿富汗局勢｜塔利班願與所有國家建立友好關係　包括美國

阿富汗武裝組織塔利班8月19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）後尋求國際承認。俄塔社援引阿富汗一家電視台消息稱，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）19日稱塔利班尋求得到國際社會承認，並希望與包括美國在內的所有國家建立友好關係。



報道稱，穆賈希德當天在以阿富汗獨立日為主題的一場會議上說：「世界不應該害怕我們，我們應該得到（國際社會）承認。我們尋求與包括美國在內的所有國家建立友好關係。」

穆賈希德還說，如其他國家再度干涉阿富汗事務，塔利班將進行反抗。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）20日稱，塔利班想得到國際認同，唯一方法是在阿富汗推進建立包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。

聯合國秘書長古特雷斯6月18日在紐約聯合國總統會見傳媒。（Reuters）

他稱在16日在一場閉門會議中，對有15個成員國的聯合國安理會談到這個方法，並呼籲他們保持團結。