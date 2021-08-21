教育雙減｜成都漢普森英語改為線上課程卻突停課　家長欲退費遭拒

內地重拳整治校外培訓行業後，多間培訓機構捲入旋渦。在四川成都，有家長周五（20日）到官方平台「問政四川」上，投訴成都漢普森英語培訓機構的課程貨不對板，指其先將線下教學改為線上，之後線上課程卻停課，家長欲退費更被拒。



投訴內容顯示，有民眾本月4日舉報指漢普森機構老師在上月底通知家長，稱成都4個校區閉校，北京總部來電指該校區全部轉為線上培訓。由於合約表明「包含72課時、價值1.7萬餘元的1對1線下教學」，對此投訴人不滿，希望退費，卻遭老師拒絕，令其憂慮錢都泡湯。也有其他家長反映指曾在漢普森成都天府校區購買線下一對一課程，而校方通知課程全面改為線上教學後，目前卻連線上課程也約不了，此前約的全被退回，學生無法上課，銷售顧問和班主任亦聯繫不上。

成都市青羊區教育局周五回應表示，局方高度重視漢普森機構退費問題，經查，該機構正把線下教學全面轉為線上，並保證教學質量，家長如希望退費及了解其它事宜，可聯繫機構老師，並提供了相關老師的聯繫方式。

機構一名老師向《澎湃新聞》表示，目前機構仍正常運營，老師居家正常辦公，但就婉拒提供更多聯繫方式，也未回答詳細咨詢。至於成都漢普森機構官網提供的聯繫電話，負責人表示自己只是第三方平台，與漢普森機構合作招生，雙方數月前已停止合作，目前大部分相關網頁已被撤掉。對方一度提供了成都漢普森的另一號碼，惟其已被暫停使用。

為減輕義務教育階段學生作業負擔、課外培訓負擔，中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。文件顯示，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。自「雙減」政策發布後，校外培訓機構大受打擊，連著名連鎖培訓機構「華爾街英語」據報亦將近期正式宣傳破產，多名員工被欠薪數月。