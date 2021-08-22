河南暴雨｜氣象預警新一輪暴雨　當地官方宣布2級應急響應

中國氣象局預測，先前發生嚴重洪災的河南省災區等地，將再度迎來暴雨。中國氣象局為此宣布進入3級應急響應狀態；而河南省更宣布啟動防汛2級應急響應，神經緊繃。



8月22日，河南氣象局發布未來12小時天氣預報。在22日7時，河南省降水回波位於三門峽、濟源、洛陽三地市和新鄉、平頂山、南陽、鄭州四地區西部及焦作北部。

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22日8時至20時，河南省大部分地區有小到中陣雨、雷陣雨，其中鄭州、許昌、開封、周口、平頂山、漯河六地區和濟源、焦作、新鄉三地區南部及洛陽、南陽兩地區東部有暴雨、大暴雨，局部特大暴雨並伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣；白天中東部偏東風或東北風5級左右，部分地區陣風7到9級。

河南省官方同時下達指令，強化地鐵、車行隧道等地下空間管控，嚴格按照「關、降、停、撤、拆」的要求做好因應避險。各級防汛責任人更要立即上崗到位，24小時值守。

此前，李克強18日前往鄭州、衛輝、鶴壁等災區視察，其中包括成為焦點的鄭州地鐵5號線隧道及沙口路站，並重申追究責任；20日，國務院「河南鄭州720特大暴雨災害調查組進駐動員會」在鄭州召開，部署全面調查，中共河南省委書記樓陽生當場表態「絕不隱瞞推諉、絕不弄虛作假」，全力配合調查。

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另據河南廣電新聞中心消息，在8月21日，河南省委書記樓陽生到省防汛抗旱指揮部，主持召開全省防汛工作視頻會議，對雨情水情再分析再研判。

就應對新一輪強降雨天氣，做好防汛救災工作，樓陽生強調，工作目標是堅持‍‍不發生群死群傷事故的金標準，做到「四個確保、‍‍一個降低」，即確保不發生人員死亡，確保不發生水庫潰壩，確保不發生河流決堤，確保南水北調中線工程安全，竭盡全力把損失降到最低。

據悉，7月17日至23日，河南持續遭遇極端強降雨天氣，特別是7月20日鄭州市遭受特大暴雨災害，造成重大人員傷亡和財產損失。國務院8月2日決定成立調查組，對河南鄭州「7·20」特大暴雨災害進行調查，並派出前期工作組，在落實疫情防控要求前提下開展相關工作。

河南官方消息指，截至8月2日12時，河南全省共有150個縣（市、區）、1,663個鄉鎮、1,453.16萬人受災。全省組織緊急避險93.38萬人，轉移安置最高峰值147.08萬人；倒塌房屋30,616户、89,001間；農作物受災面積1,635.6萬畝，成災面積872.3萬畝，絕收面積380.2萬畝，直接經濟損失1,142.69億元；此次特大洪澇災害共造成302人遇難，50人失蹤。