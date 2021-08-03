河南暴雨｜逾千萬畝農作物受災絕收　糧食價格會否大漲？

河南暴雨成災，截至昨日（2日），本次災情已致302人遇難，50人失蹤。除了造成人命傷亡，農業生產方面亦受到嚴重影響。

河南是中國農業大省，去年糧食產量超過6800萬噸，位列全國第二，約佔全國總產量的十分之一。然而，此次暴雨恰逢河南糧食生長的關鍵時期，截至7月29日，河南全省共有1450萬畝農作物受災。到底暴雨對今年河南糧食產量有多大影響？今年的糧食價格會否上漲？



暴雨過後積水的粟米田。（微博＠中國新聞周刊）

粟米受災嚴重

《中國新聞周刊》報道，本次暴雨令粟米受災嚴重。河南焦作武陟縣粟米種植大戶曾照嶺透露，今年粟米種植面積有2000畝，但暴雨令粟米田受災面積達1000畝，其中絕收（完全無收成）面積有500畝，減收面積有500畝，「今年可能連本都保不住了」。

在河南，小麥、粟米是主要糧食作物，其中小麥在6月底前後已基本收穫完畢，影響不大，但粟米正處於生長的關鍵期。中國儲備糧管理集團有限公司表示，河南轄區粟米收割期一般在9月下旬至10月上旬，收購期一般在10月中旬開始。河南農業大學副教授張學林稱，河南種植的秋糧作物大多是夏粟米，一般約於6月10日播種，9月底至10月初收成，當前正是決定夏粟米穗粒數的關鍵時期。

中國農科院作科所研究員吳存祥稱，此次暴雨導致農田積水面積較大，積水時間較長，農作物的抗逆性下降，同時過水後粟米莖基腐病、青枯病、大小斑病都容易重發，因此當務之急是盡快排水。然而，部分地區的河道水位仍處於高位，因此農田排水困難。

供不應求導致價格飛漲

粟米是中國產量最大的糧食作物，本次受災嚴重或令價格面臨上漲壓力。中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥指出，粟米漲價一方面會提高飼料及深加工企業成本，導致豬肉、食用油、粟米澱粉等消費品漲價，增加通脹壓力，另一方面會帶動小麥、稻穀等產品價格上升。

據介紹，國內的粟米庫存曾達到2.5億噸，需要另付巨大的庫存費用。為此，國家曾將粟米臨時收儲制度調整為「市場化收購+補貼」的新機制，同時逐步減少粟米種植面積，降低產量。

國家統計局數據顯示，自2018年起，中國粟米播種面積開始逐年下降，由2018年的4212.9萬公頃，降至2020年的4126.4萬公頃。惟隨着全球粟米需求浪潮的巨大擴張，國內的粟米消費開始出現大幅上漲，粟米收購價格從2020年1月初的每公斤1.81元，飆升至今年3月底的2.72元，累計漲幅高達50%。

據農業農村部信息中心和國家糧油信息中心的數據顯示，2020至2021年度的粟米產量將達到2.65億噸，同期粟米國內消費量的預測值增至2.93億噸，預計需求缺口為2800萬噸，供需矛盾非常明顯。

粟米是河南應季最重要的農作物之一，2019年該省的粟米產量佔全國比重約9%。對於當地發生嚴重洪澇災害後，國內糧食市場是否會受到不利影響，農業農村部市場與信息化司司長唐珂表示，河南暴雨後，華北部分地區價格短期內出現小幅反彈，粟米收購價每斤上漲2至3分錢，但並無帶動全國粟米價格上漲。

河南暴雨導致大批農作物絕收。（微博＠中華救助）

提高產量解決價格問題

據悉，農業農村部先期前已經調運2000部抽水設施支援災區，調集100部無人機展開災後施肥打藥。同時，調用國家救災儲備種子，協調16省的種子企業捐贈救災種子，可滿足500萬畝災後改種補種。目前，河南已排出農田積水1190萬畝，改種補種15萬畝，災後病蟲防控240萬畝，追施肥100多萬畝。

為了穩定不斷上漲的粟米價格，國家相關部門今年作出一系列工作，包括積極推動恢復增加粟米種植面積，擴大粟米進口，階段性實施小麥粟米替代，以及限制粟米轉做燃料乙醇等。從今年6月卷，隨供給偏緊的局面緩和，粟米價格高位回落，但因為飼料用粟米和加工用粟米需求剛性增長，因此國內粟米緊平衡局面將長期存在。

李國祥提醒，粟米價格看漲後，不少農民重新改種粟米，再加上今年雨水充沛，粟米或會豐收，可能重返5年前粟米產量階段過剩的舊路。因此，國家有必要強化政策保障，穩定農民種植預期，同時嚴格控制粟米加工業產能擴張，確保粟米加工業發展「不與人爭糧，不與糧爭地」。