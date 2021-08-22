解放軍新型導彈可「癱毀」敵方系統　專家：打擊干涉台海勢力

中國火箭軍成功發射兩枚新型導彈的消息在網絡上引起關注，中國軍事專家宋忠平8月21日接受官媒《環球時報》採訪時表示，該演習發射的新型導彈，彈體採用現有的成熟技術，而彈頭則採用了新技術，具有新的制導系統和更強的抗干擾功能。



他表示，通過精確定位關鍵的敵方設施，這種導彈可以癱瘓整個敵方系統，為解放軍提供了一種重要的戰術。他還強調，演習證明這種新型導彈已經做好了戰鬥準備。

根據央視報道，該火箭軍部隊使用公路機動導彈車輛，利用夜間快速機動，在接到發射命令後，部隊啟動發射序列的時間比以往記錄的時間少一半。對此，宋忠平表示，「這意味着該導彈具有快速反應能力，自動化、信息化和智能化程度更高。」

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央視消息指，解放軍火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。

消息稱，此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」消息指，如果細摳央視的解說詞，還有新發現。這種新導彈的最大突破是「成功拓展了火箭軍新質彈頭種類」，說明該導彈採用了之前沒有的新彈頭，可以排除是集束彈頭或鑽地彈的可能；「有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點」，當中是「癱毀」而不是常規說的「摧毀」，而且針對的是關鍵信息節點，並「提升先遣破敵能力」。

針對此次發射新型導彈一事，宋忠平分析指，解放軍火箭部隊將在台海潛在衝突中使用新型導彈以及其他所有導彈，不僅能打擊分裂主義勢力，也將打擊外國干涉勢力。此外，香港《南華早報》亦認為，解放軍新導彈不但針對台灣，同時也針對干涉台海的美國和日本。