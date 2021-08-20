西藏解放軍演習展示新型火箭炮　MV3軍用卡車專攻山地長途奔襲

近日，在西藏解放70周年以及中印邊境爭端持續的敏感時刻，央視披露西藏軍區某合成旅高原演練畫面，在該場演練中，各種新型裝備集中亮相。



據央視周四（19日）播放的畫面顯示，新型反坦克導彈發射車15式輕型坦克的細節以及性能被聚焦。15式輕型坦克智能化程度高，具備製氧功能，內部設有空調等，有效降低了士兵在高原作戰的身體負荷。

事實上，在中印邊境爭端持續的大背景下，國家主席習近平上月曾到西藏祝賀西藏和平解放70周年。在習近平赴西藏考察後，西藏軍區上月24日進行了高原練兵備戰演練。

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據央視軍事頻道當時報道西藏軍區某合成旅在雪域高原練兵備戰的畫面顯示，西藏軍區該合成旅全員配發「星空迷彩」作訓服；在武器裝備上，裝備第三代猛士突擊車、新型122毫米車載榴彈炮。此外，該次演練首次曝光一款與前面新型122毫米車載榴彈炮同款輪式底盤的新型火箭炮。

從畫面來看，該款新型火箭炮與此前亮相的11式122毫米箱式自行火箭炮有相似之處。它們都是採用輪式底盤，並且火炮也都是122毫米火箭炮。不同的是，11式火箭炮採用6×6重型越野車底盤；火箭炮採用兩個模塊化發射箱，總共40管。而此次亮相的新型火箭炮在火炮數量上減少了一半，配備模塊化單箱20管122毫米火箭炮；並採用與新型122毫米車載榴彈炮同款的一汽解放MV3系列的4×4越野戰術卡車底盤。

據此前報道，11式122毫米箱式自行火箭炮具有火力猛、射程遠、精度高、機動性好、訊息化能力強等特點。作為一款款中遠程火力壓制裝備，它可在短短十幾秒內，向目標前沿陣地傾瀉數十發火箭彈，大面積打擊效果驚人。

MV3軍卡性能則強悍且操作便捷，能夠適應山地、高原等諸多複雜地形，適合在各種路況下長度奔襲。除此之外，針對戰術車輛的戰場環境，MV3軍卡增加了越野控制模式、抗電磁干擾及防水等功能。西藏軍區曾列裝的紅箭-10反坦克導彈系統也採用了MV3底盤。