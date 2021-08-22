飯圈危機｜央視批飯圈過度「內卷」：被透支的粉絲經濟該治一治

近年來，內地的「飯圈」（粉絲群體組成的圈子）時常被點名批評，早前吳亦凡的粉絲群商討「劫獄」計劃營救偶像，更引起央視、《人民日報》等官媒重視，狠批這些粉絲已經走火入魔，必須盡快矯正畸形的追星文化。

央視22日（周日）發表評論文章指，需要清晰梳理產業鏈中「粉絲—平台—資本—明星」等各環節，對粉絲經濟中出現的一些灰色地帶進行「精準滴灌」監管。



文章指，「飯圈」亂象愈演愈烈，直接改變了遊戲規則，粉絲經濟在非理性的道路上越走越遠，正步入歧途。這不僅違背了經濟理性，還干擾了社會公共秩序。

文章又稱，明星、資本和平台各取所需，各有所獲，一個個賺得盆滿缽滿，唯獨粉絲成了「冤大頭」。這種流量至上的玩法獲利高、見效快，但實際上只是資本在搞流量的「大水漫灌」，催生的只是泡沫。而且，當同質化明星的流量被瓜分完畢，無法通過異質化內容和作品帶來粉絲增量，粉絲間的「內卷」現象就必然產生，匪夷所思的「倒牛奶」式亂象就難以避免。

文章指，當一種經濟現象暴露出盲目性，出現「市場失靈」時，就有必要進行及時合理的糾偏。這個過程中，需要清晰梳理產業鏈中「粉絲—平台—資本—明星」等各環節，對粉絲經濟中出現的一些灰色地帶進行「精準滴灌」監管。例如，取消誘導應援打榜功能，完善黑產打擊機制，強化帳號管理，壓實平台主體責任等等。

文章指，從長遠來看，唯有明星「供給側」的質量改善，粉絲「消費端」的品位升級，讓整個產業高質量發展才是正確之路。