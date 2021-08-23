阿富汗局勢｜華人社區穩定　當地華商：塔利班官員稱中國人是朋友

據《中國經濟周刊》報道，塔利班宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國後，留守在阿富汗首都喀布爾的華人已經不多。仍在喀布爾的中國企業家余明輝表示，華僑目前聚居在中國城內，秩序相對穩定，塔利班還派高級別官員前往慰問，詢問是否需要提供幫助。



報道稱，「中國城」位於阿富汗首都喀布爾，建於2019年，是當地非常熱鬧的地區。余明輝是籌建「中國城」的負責人之一。他從2001年就來到來阿富汗經商，2002年在阿富汗設立辦事處，是最早進入阿富汗市場的中國商人之一。

當地商人稱，位於喀布爾的中國城現在秩序良好。（中國經濟周刊）

他回憶，自己曾去過伊朗、阿聯酋和俄羅斯考察，但最終選擇阿富汗，「阿富汗急需基礎工業建設，而且對中國人比較友好」。他認為，現在和過去不一樣，在此前十幾年的經貿往來中，華商和阿富汗當地客戶的貿易關係良好。

余明輝指，阿富汗局勢和多數人想像中的炮火連天、陣地攻防場面不同，雖然仍有暴恐襲擊，但是現實中激烈的正面戰爭幾乎看不到。

就在塔利班進入喀布爾的15日下午，中國城也閉門停業了。余明輝的同事高素素說，停業主要是為了防小偷和劫掠者，當天除了時不時有零星槍聲，並沒有大的動靜。

雖然塔利班士兵沒有到中國城去敲門，但余明輝和他的夥伴們還是和塔利班官員有了初步接觸。他表示，「每個區，甚至每條街道都有塔利班的人，塔利班聽說中國城有事，於是來了更高級別的官員，問有甚麼困難？一定幫忙。他們說，中國人是朋友，有任何麻煩、困難盡管說。」

他的工廠也得到消息：如果擔心安全，塔利班表示可派軍士值守，絕不像以前的警察要收錢，飯也不用管。塔利班向他們表示，只要留在這兒就是幫助阿富汗人，保護投資者是責任。

余明輝又指，現在還在喀布爾的中國人，基本都集中在中國城。目前，中國城的秩序相對穩定，而且中國城也採取了一系列措施，包括安裝防護網、增加安保值班人員等。