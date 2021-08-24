打擊精度提升　美軍報告曝中國新型東風導彈性能

近日，美軍權威報告顯示，中國火箭軍東風導彈射程擴大，打擊精度也提高。



據彭博社周二（24日）報道，美國科學家聯合會政府保密項目本月9日一篇題為《中國戰術》的陸軍報告稱，中國火箭軍部署最廣泛的短程彈道導彈東風-11最初設計射程為300公里，但最新型號已經將射程擴大到超過700公里。

解放軍此前公布東風系列導彈「超燃時刻」（點擊大圖瀏覽）：

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根據這份報告，東風-11的命中精度也提高到30米，給戰區指揮官提供了遠程精確打擊的能力。東風-11可裝載常規彈頭和核彈頭。報告指，固體燃料火箭和運輸起豎發射車可以實現快速發射和裝填作業。

報道稱，這份新報告展示了美軍和台灣在衝突中將面對的更遠程和更精準中國大陸導彈清單。報告表示，新型東風-15/東風-16導彈射程為600公里至1000公里，採用了先進的反導反制手段，例如末端機動和誘餌。早期型號的命中精度不足以進行精確打擊，但新的型號有很大改進。這些導彈可以安裝核彈頭或常規彈頭，並具有（比大多數短程彈道導彈）明顯更大的有效負荷。

而在不久前，央視本月21日報道指，火箭軍常規導彈第一旅近日克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵訊息節點。

有軍事專家指，這兩枚新型導彈是東風15B導彈。東風15B射程大致在900公里左右。值得注意的是，東部戰區陸軍基地距離台灣最近是250公里。

東風系列導彈是火箭軍的主要武器裝備。火箭軍目前主要裝備有能搭載核彈頭的戰略彈道導彈、搭載常規戰鬥部的彈道導彈和巡航導彈，裝備短程、中程、洲際彈道導彈，遠程巡航導彈等多類型武器。

火箭軍各型導彈少見鏡頭（點擊大圖瀏覽）：

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外界認為，東風系列是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系列，堪稱解放軍克敵制勝的「殺手鐧」。