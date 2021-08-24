火箭軍新型導彈亮相　「字少事大」被指將改寫解放軍戰術

日前，央視披露消息顯示，解放軍火箭軍成功發射兩枚新型導彈，當中「字少事大」是這兩天諸多媒體對此事的評價。軍事專家宋忠平周日（22日）接受《北京青年報》旗下公號「政知道」專訪，對事件進行了解讀，並認為這是一款彈道導彈無疑。



央視對於這款導彈的描述字數不多但訊息量很大。據報，火箭軍常規導彈第一旅近日克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵訊息節點。此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

梳理發現，央視的報道出現了幾個並不常見的描述。宋忠平解讀認為，通過影片可以看出，這是一款彈道導彈無疑。另外，西北大漠的氣候氣象環境比較差，「克服惡劣自然環境」恰恰說明導彈不論在何種自然條件下都可以成功發射。「克服複雜電磁干擾」意味着，即便對方有強大的電磁干擾手段，可以擾亂火箭軍的發射環境，意圖削弱導彈搜索、定位目標的能力，但火箭軍的導彈仍可以精準命中目標。後續提到的「融合抗擾」也就意味着，這款導彈具備多種抗電磁干擾的手段和技術路徑，確保導彈在複雜電磁環境下找得到、打得準。

除去電磁干擾外，目標周圍所佈置的防空導彈等物理防護手段，同樣阻擋不了這款導彈。「命中多重防護的目標」意味着，哪怕目標周圍部署有愛國者、薩德之類的防空系統，火箭軍的導彈仍然能夠命中，突防能力足夠應對對方的防護手段。後續提到的「多模精打」，也正是說這款導彈可以採用多重製導模式打擊目標。「從導彈外觀可以看到，戰鬥部周圍安裝有一些小的尾翼就像弓箭的羽毛一樣，這意味着這款導彈具備機動變軌能力，這對突防能力很重要。」

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宋忠平還分析，「命中幾百公里外的目標」不一定代表這款導彈的射程上限，導彈只是在演練中命中了幾百公里外的目標，但並不一定只能打幾百公里。報道里還專門提到，其針對目標是對方關鍵「訊息節點」。所謂「訊息節點」，即對方的雷達、指揮系統等訊息中樞，「點穴」式打擊這些節點，猶如在兩人比武中擊中對方的眼睛。除了上述特性，宋忠平還透露，此次發射採用了新的戰鬥部。

報道強調，這次演練成功拓展了火箭軍新質彈頭種類。宋忠平表示，新質彈頭種類得到拓展，充分說明這款新彈頭絕非簡單更新，應是一款此前沒有的新彈頭，「可以排除外界猜測的集束彈頭或者鑽地彈的可能」。

針對這款新質彈頭，環球網亦撰文稱，電磁脈衝彈頭似乎是非常合理的解釋，這種新概念武器可以利用瞬間高強電磁脈衝，讓對手的電子設備瞬間報廢。美國空軍此前也曾成功測試過類似武器，令一整幢軍事建築物內的計算機陷入癱瘓。

文章還援引分析人士預測稱，此次發射針對台灣的意圖明顯。如果爆發台海衝突，解放軍兩棲登陸開始之前，可能首先通過電磁戰和網絡戰癱瘓台軍的指揮，然後是密集的導彈以及空中和海上攻擊，摧毀對手的防禦能力。

宋忠平指出，央視報道中的用詞是「癱毀」敵方訊息節點而非「摧毀」，箇中區別值得尋味。「先遣破敵」的目標下，通過這款導彈癱毀敵方訊息節點，為解放軍提供了一種新的重要戰術。

宋忠平最後提到，從影片中可以看出，這款導彈採用了既有的彈體、新款彈頭相結合的方式，說明火箭軍已經裝配有針對不同種類目標的多重戰鬥部（彈頭）可選，並且可以實施標準化、模塊化替換，應用起來更為靈活。同時，影片中操作導彈的官兵人數很少，這意味着導彈自動化程度日趨提高，對於快速反應很有好處。