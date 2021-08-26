錢楓涉性侵｜微博未能核實舉報帳號　網傳事主曾騙前男友300萬元

中國網民「@小藝希望壞人被懲罰」舉報湖南衛視主持人錢楓強姦，但隨後微博官方稱無法證明該賬號為當事人本人。同時，當事人前男友曝光其更多身份資料。



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8月25日，微博社區管理官方微博「微博管理員」發布公告稱，為確保熱點當事人身份和微博內容真實性，避免冒充、謠言等異常情況出現，微博站方已通過微博私信、電話、短信等方式告知「@小藝希望壞人被懲罰」 需進行身份核實，但截至目前該用户未提交任何證明本人身份的材料，無法證明為當事人本人，或得到本人授權委託。

此前，「@小藝希望壞人被懲罰」發長文舉報被錢楓強姦，並曬出自己被拖拽的視頻，表示報警後警方兩年未立案。

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8月24日晚，上海警方發布對「錢楓被舉報涉性侵事件」警情通報。通報稱，2019年2月15日，警方接到該網民報警，稱其於2019年2月14日晚與錢某等朋友聚餐飲酒唱歌后，在錢某住處遭其強姦，警方受理此案。

經對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證，調取視頻等，專案組綜合證據情況認為， 現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。

她後續發文指出，錢楓兩年前就在審訊室裏親口承認了強姦。「有審訊室錄像，請警方公布，如果錢楓承認了，請按照司法程序調查錢楓。如果我誣陷，我願意負一切司法責任。」

隨着事件的持續發酵，賬號「@小藝希望壞人被懲罰」被爆料只是當事人微博小號，她本人於2019年1月參加了湖南衛視《天天向上》節目的錄製，還作為開場嘉賓。

涉事女主曝光錢楓性侵過程（請點擊瀏覽大圖）：

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更有消息稱，該女子疑似遊戲博主「米蘭大壞蛋」，而這個「米蘭大壞蛋」的國籍是美國，其在海外社交網站是一個發色情視頻的，微博上也全是擦邊球的圖片和視頻。

在8月24日的消息傳開後，「米蘭大壞蛋」連夜刪微博，短視頻賬號也在刪視頻，並且關閉了ins，Twitter也進行了部分刪除。

隨後，「米蘭大壞蛋」前男友發聲稱，舉報錢楓女子真名為肖詩雪，並非美國國籍，自己是2018年與肖詩雪在一起的，戀愛期間被騙300多萬元人民幣後起訴與女方調解退還130萬。