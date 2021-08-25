錢楓被爆曾承認強姦　警方深夜通報解釋兩年前不立案決定

內地女網民「小藝希望壞人被懲罰」昨日（24日）在微博發文，控訴被湖南衛視主持人錢楓強姦，並公開她被錢楓拖入電梯的閉路電視片段，指自己報警後警方兩年仍未立案。

上海警方昨夜發布通報稱，專案組綜合證據情況認為， 現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。惟事主再發文，指錢楓曾在審訊室內親口承認強姦，希望警方公開審訊室錄像。



湖南衛視主持人錢楓被指控涉嫌強姦。（微博＠錢楓oscarqian）

昨晚11時，上海市長寧公安分局發布對「錢楓被舉報涉性侵事件」警情通報。通報指，2019年2月15日，長寧警方接到小藝報警，稱其於2019年2月14日晚與錢某等朋友聚餐飲酒唱歌後，在錢某住處遭其強姦，警方受理此案。經對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證，調取閉路電視片段等，專案組綜合證據情況認為， 現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。

錢楓被指涉強姦後，湖南衛視官方微博回應稱，「湖南衛視關注到主持人錢楓的相關輿情，正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作」。

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在警方發布通報後，舉報錢楓的女網民在其微博「小藝希望壞人被懲罰」再發表長文後，隨後又公布多條自己在酒店被拖拽的視頻，以及與警方溝通的錄音音頻。

事主發文指出，錢楓兩年前就在審訊室內親口承認強姦，「有審訊室錄像，請警方公布，如果錢楓承認了，請按照司法程序調查錢楓。如果我誣陷，我願意負一切司法責任。」她又質疑警方為何當年不予立案，「兩年時間，我諮詢了懂法律的朋友，我覺得我的證據可以證明我被強姦。我希望警方能對當年為什麼不予立案給予解釋。」

事主被拖拽的酒店監控畫面：

小藝曬出與警方溝通的錄音音頻：

據事主講述，自己是90後的南方女孩。2018年受邀參加湖南衛視《天天向上》的節目錄製，期間她收到節目組工作人員的訊息，而加上主持人錢楓的微信。

她透露，錢楓曾多次邀約她出來吃飯，但從未相見。2019年2月14日，錢楓和幾個朋友，以及小藝一起在五角場附近一家小酒館吃晚飯，她稱這是兩人第一次見面。當晚，她被勸下多杯果酒，晚飯後逐漸意識模糊，強烈懷疑酒中可能被落藥。

她稱，第二天醒來後發現自己與錢楓一起躺在床上。她之後報警，警方帶其驗傷結論是下體撕裂傷，但至今仍未立案。她在文中強調，「我有全部的音頻、視頻、文字證據，我對我每一句話負責」。 ​

8月24日，《人民日報》旗下頻道「人民網評」就該事件發聲。文章稱，法律不會冤枉一個好人，也不會放過一個壞人。如果錢楓確實有問題，就該承擔法律代價，而小藝如果存在污衊，也會難逃制裁。讓法律驅散疑雲，照亮人心，儘快給公眾一個交代。