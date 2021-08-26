共同富裕｜強調非平均主義　中央財辦副主任：不搞「殺富濟貧」

「共同富裕」成為近期內地輿論關注的熱詞，中宣部在周四（26日）舉行新聞發布會上，中央財辦副主任韓文秀在會上就強調，共同富裕是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕，並且不搞「殺富濟貧」。



韓文秀表示，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。共同富裕是指「全體人民的富裕」，不是少數人的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活「雙富裕」，不是僅僅物質上富裕而精神上空虛。同時，共同富裕是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。

韓文秀表示，共同富裕是指「全體人民的富裕」。（視覺中國）

韓文秀稱，要實現共同富裕，要靠共同奮鬥，是根本途徑，「要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。韓文秀進一步解釋，要紮實推進基本公共服務均等化，堅持盡力而為、量力而行，防止落入福利主義的陷阱，「我們不能等靠要，不能養懶漢。」「第三次分配」是在自願基礎上，不是強制，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。

韓文秀最後指出，要充分估計實現共同富裕的長期性、艱巨性、複雜性。中國正在全面建設社會主義現代化國家，由全面小康邁向共同富裕，由中等收入國家發展成為高收入國家，實現共同富裕是一個在動態中向前發展的過程，不可能一蹴而就，也不可能齊頭並進。