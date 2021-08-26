教育雙減｜各地政府響應推出措施大同小異　上海嚴限晚上培訓時間

今年7月，中央出台教育雙減政策，冀減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。臨近9月開學，家長都密切關注政策會為新學期帶來的改變。政策落地一個月以來，各地方政府都作出相關的實施細則，開展針對教培行業的整改，到底各地政府推出了甚麼措施？



據統計，目前北京、上海、廣東、山東、湖南、陝西、浙江、江西、海南等地都推出了不同措施，不少地方政府的「雙減」實施細則，都與中央出台的全國性「雙減」政策大同小異。

教育雙減政策出台後，外界將焦點落在內地規模最大的培訓機構「新東方」身上。。（視覺中國）

上海：

以上海為例，上海周二（24日）出台《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的實施意見》。在全面壓減作業總量和時長方面，提出健全作業管理制度、提高作業設計質量、加強作業完成指導等措施，強調要促進教、練、考一致，確保小學一、二年級不布置家庭書面作業，小學三至五年級書面作業平均完成時間不超過60分鐘，初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘。

同時，意見又提出全面規範校外培訓行為的多項措施，包括不再審批新學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構重新審核並統一登記為雙重管理的非營利性機構。校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓；線下培訓機構培訓結束時間不得晚於晚上8時半，線上培訓結束時間不得晚於晚上9時；義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理。

北京：

北京上周二（17日）出台《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施》，主要針對校內服務的提質增效，以及校外培訓的有序規範兩方面。《措施》提到，要有效減輕學生過重的作業負擔，提高課後服務水平，並提高校內教育教學質量，縮小城鄉、區域、學校間的教育水平差距。同時，學校不得組織任何形式的招生、分班考試。

在校外培訓機構治理方面，北京市提出，嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓，嚴禁提供境外教育課程。義務教育階段學科類校外培訓收費將納入政府指導價管理，科學合理確定計價辦法，明確收費標準。在中央、北京市的教育雙減政策出台後，北京市已有63間無證培訓機構停止辦學。

華爾街英語傳破產，有門店大門緊鎖。（新京報）

廣東：

8月3日，廣東省發布《關於堅決做好減輕義務教育階段學生校外培訓負擔工作的通知》，包括不再審批新學科類培訓機構，重新審批登記現有的學科類培訓機構，依規明確收費標準；不得銷售周末假期學科課程，已售課程、課時包堅決予以清理整頓；嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。

事實上，在整理了全國性及地方實施細則後，除了規定不得佔用法定節假日組織義務教育階段學科培訓，最嚴格限制均包括加強培訓機構的審批、規范培訓、運營監管的等方面，例如嚴格機構投融資學科類培訓機構一律不得上市融資，上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得購買學科類培訓機構資產；外資不得控股或參股學科類培訓機構；嚴控資本過度湧入培訓機構。

在運營監管方面，嚴控廣告宣傳投放，不得在主流媒體、網絡平台、公共場所、居民區等刊登、播放校外培訓廣告；不得在中小學校、幼兒園內開展商業廣告活動，不得利用中小學和幼兒園的教材、教輔材料、教具文具、校服、校車等發布或變相發布廣告；嚴肅查處校外培訓違法違規廣告行為。