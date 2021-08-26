新冠疫苗｜四川肺癌病人疑遭反覆動員接種後　醫生被迫改治療方案

四川宜賓市江安縣58歲肺癌患者劉賢倫近日聲稱，他被當地村社幹部反覆動員接種新冠疫苗，惟接種後其主治醫生指本不該接種，只能先停藥觀察，改變治療方案。不過村支書稱村上並沒有強制或動員劉賢倫打疫苗，劉是自願接種的。



劉賢倫是大妙鎮分水村的農民，患有肺癌（鱗狀細胞癌），去年底其狀況極差，家人甚至擔心他活不過農曆新年。今年2月，四川大學華西醫院的專家根據其病情調整治療方案，劉賢倫接受了醫生建議，採用度伐利優單抗免疫治療後，狀況明顯好轉，到三四月時體重更增加了10斤，「很多人都說我看著不像是癌症病人」，主治醫生為此也非常高興。

4月時，村內首次通知村民接種新冠疫苗，據劉賢倫指，起初村民小組的小組長說像他這樣的癌症病患者不需接種，但到了7月，他被通知去鎮上打疫苗，後來連民兵連長也打電話聯繫他。雖然有疑惑，但他沒有多想，到了鎮醫院一起排隊接種。

劉續指，當時預檢醫生發現他是癌症病患者後說不能打，於是他找了一個黃姓村幹部說明，惟後者不久又帶了一個其不認識的人來跟他稱「是可以打的，打了還很好，感冒都少很多」，後見他仍在猶豫就繼續遊說，稱若不打疫苗今後會很麻煩，車站、醫院都進不去，還「教」他換一個地方排隊，不要說自己是癌症病人。最終，8月仍要去醫院治病的劉賢倫被說服了。

本月11日，劉賢倫再次入院準備下一個週期的治療，惟主治醫生聽說他接種了疫苗後有些生氣，稱他這種正在治療、用藥階段的癌症病人，不能接種疫苗，最後還改變了原本進展不錯的治療方案，要待下週期無明顯疫苗接種副作用後才重啟，令劉賢倫無奈向外界公開情況。

不過村支書雷恆周三（25日）給出了一個不同的說法，他表示，沒有癌症病人不能打疫苗一說，只是放化療期間可以不打，但劉賢倫當時向醫生隱瞞了自己的情況。他又強調，該村沒有強制或動員劉賢倫打疫苗，是劉自己聽說打了疫苗對肺較好才想去打。至於被指找人給劉賢倫支招以隱瞞病情的村黨支部副書記黃叢銀亦否認事件，指他們當時是全村動員，村民能不能接種疫苗則是由現場醫生把關，而劉賢倫是主動隱瞞病情接種。