新冠疫苗｜未接種就暫緩升學、停發低保　青海一社區：嚇吓他們

青海省民和縣川口鎮近日發出《通知》，指若居民有家庭人員無故不接種新冠疫苗的，將停止或暫緩全家辦理養老保險、發放低保、子女升學等業務。

今日（25日），相關負責人員回應指，《通知》內容屬實，但並不會真實停辦上述業務，「就是嚇唬嚇唬他們，讓他們來接種疫苗。」



網上流傳的《通知》顯示，民眾若不接種新冠疫苗，將限制辦理部分業務。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，網絡近日流傳一則由川口鎮東大街社區發出的《通知》，內容顯示「因病還沒接種疫苗的人員必須提供民和縣疫苗接種點開具的證明，其他病歷證明不算。高齡老人不能自認為年齡大就不接種疫苗，必須到民和縣城接種點接種。懷孕的女人為禁忌症可以不接種；其他備孕、哺乳期都不算禁忌症，都是接種疫苗人員，請今天完成接種。」

《通知》又指，以上人員不能提供縣疫苗接種點開具的有效證明，視為拒絕接種，限制進出小區。此外，居民家庭任何一名成員無故不接種疫苗，將限制業務辦理，包括任何介紹和證明一律不出；合作醫療和養老保險一律停辦；低保家庭低保金發放一律暫停，殘疾人補助一律停發；子女升學、參軍、就業政審等蓋章一律暫緩；居民個人申辦項目一律不受理。

相關負責人員回應指，《通知》內容屬實，但並不會真實停辦上述業務，「就是嚇唬嚇唬他們。」（新華社）

對於此《通知》，川口鎮東大街社區有負責人回應指，上述《通知》確為該社區向轄區內的小區發放，旨在動員居民們主動接種新冠疫苗，「不會真的停辦這些業務的，就是嚇唬嚇唬他們，我們專門是搞為民服務的，只是這兩天嚇唬一下，讓他們來接種疫苗。」

該負責人又說，雖然前期做了很多宣傳工作，但仍有居民不願意接種疫苗，「（社區的）指標還沒有完成，所以發了這個通知，目的不是不讓他們來辦業務，是讓他們這兩天來把疫苗接種完。」

該社區的做法引起網民不滿：

「還真嚇了一跳」。



「恐嚇算不算犯法？」。



「嚇唬？嚇唬誰？百姓是給你下戶的？」。



「被爆出來就是嚇唬嚇唬，沒爆出來就是正兒八經」。



「說這種話已經不是為人民服務了，從心裡已經不認同這句話了」。

