教育雙減｜上海啟文教育突宣布破產倒閉　數千家長學費未退還

內地大力推行教育「雙減」，校外培訓行業一夕之間成為重拳監管對像，各地都出現倒閉潮。

上海一間校外培訓機構「啟文教育」在周日（22日）發出公告宣布破產，不少家長投訴已繳的學費無法退還，涉及數千人，其中甚至有人損失高達22萬元。

有家長更稱，該公司的執行董事早在上周五（21日）就知道會倒閉，銷售人員卻在上周六（22日）時仍然遊說繳費。



啟文教育發出公告指由於政策影響，無法持續經營。（南風窗）

內地傳媒報道，在全上海擁有15個校區的校外培訓機構「啟文教育」，選擇在其成立10周年之際對外宣布破產。公告稱，由於政策影響，無法按照原有經營模式持續經營，會按照各項法律法規的規定開展學費退費登記。

報道介紹，與大多數校外培訓機構一樣，啟文教育的老師和營銷人員，都有向對家長提出要按課時交學費，同時制度會類似充值會員一樣「量大從廉」。如果跨學級續辦，更會有較大優惠，例如即將升讀初中，可以享受小學六年級的課價。許多家長因應啟文教育宣稱可「多買多省」，故一口氣繳交一年學期學費。如今開學在即，不少人早在七八月時就提前繳費。

報道指出，截至目前，受影響家長自建聊天群組內，已聚集超過2360人。其中一名家長廖雲受訪稱，她在4月和6月分別為兒子報讀初中的語、數、英課程，287課次合計繳付128646元，目前還剩下265課次。廖雲指，在公告發出前一天，即上周六下午3時許，她仍聽到銷售人員聲稱「高中課程不受（政策）影響」，高中並非義務教育階段。雖然廖雲聽到有其他家長要求退費引發的爭相，但對接的老師堅稱不必擔心，並且表示合同上有承諾家長只要申請退費，一個月後一定會退。此外，銷售人員亦稱，「我們30多家分店，這麼大的機構，怎麼可能說倒閉就倒閉呢？」

另一方面，在啟文工作4個多月的教職工李華表示，啟文教育在倒閉前完全沒有任何風聲，「其實很多問題的出現都是因為信息溝通的滯後和不均衡，很多家長質問我們，為什麼自己工資發不了，還在叫家長續費，但其實這是一種誤解，我們之前被告知的只是延遲工資，加上政策等等因素，我們也是理解（公司困難）的。」

李華坦言，在發出公告前，公司的運營情況都是正常。自7月底開始，一些家長就陸續提出退費申請，李華及其他教職工都是統一回覆家長無問題。事實上，啟文教育部分校區中，在7月底就要求退費的家長，大多數都趕在8月23日之前取回退款，只是8月中後期再申請退還的人，不幸被「滯留」其中。

至於警方在接到報案後介入調查，隨後在周一（23日）下午5時30分發出回應，指多方約談啟文教育負責人後沒有得出結果，啟文教育現時已經資不抵債。