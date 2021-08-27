錢楓涉性侵指控遭割席　湖南衛視：解除雙方合作關係

8月27日，湖南衛視宣佈解除與主持人錢楓之間的合作關係。連日來，錢楓被舉報強姦事件引發了輿論強烈關注。

湖南衛視通報稱：「我頻道合作主持人錢楓因個人問題引發重大負面影響，其行為嚴重違反了《湖南衛視主持人、藝人管理規定》。經研究決定，我頻道自即日起解除與錢楓的合作關係。」



錢楓亦同時在微博中發表聲明稱：近期，因我個人原因引發的網絡輿論對《天天向上》節目組和湖南衛視造成了不良影響。因此，在慎重考慮後本人還是決定，從即日起退出《天天向上》節目組，同時向湖南衛視提交了解除合作關係的報告。

綜合媒體8月27日報道，網友小藝8月24日通過社交媒體發文稱，2019年2月她曾遭到湖南衛視主持人錢楓強姦，並曝光了兩人聊天記錄及監控視頻等。

涉案女主角至今未公開現身（請點擊大圖瀏覽）：

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小藝發文稱，自己是一個90後南方女孩，畢業後一直從事電視演出工作。2018年，她受邀參加湖南衛視《天天向上》節目組錄製時接觸到錢楓。節目錄制完當晚，錢楓通過欄目組工作人員添加了小藝微信。2019年2月14日，錢楓邀請小藝一起吃飯，並在其酒醉無意識的情況下將她帶回家實施強姦。次日，小藝到上海市長寧區虹橋路派出所報案。

據小藝發布的視頻顯示，當晚她被一名男子拽到電梯門前，因酒醉還曾摔倒在地，被男子扶起後又推入電梯，小藝稱該男子就是錢楓。得知報警後，錢楓還曾下跪祈求她原諒。報案後，她驗傷結論是下體撕裂傷。

涉事女主角自述被強姦過程（請點擊大圖瀏覽）：

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8月24日晚，上海市公安局長寧分局發布通報稱，2019年警方接到肖某（小藝）報案後曾展開調查，因現有證據不能證明存在強姦犯罪事實，最終不予立案。

上海市長寧區公安分局發布通報稱，經查，2019年2月15日22時許，長寧警方接肖某（網友小藝）報案稱，其於2019年2月14日晚與錢某（錢楓）等朋友聚餐飲酒唱歌后，在錢某住處遭其強姦，警方即依法受理。鑑於案件複雜性，成立了由刑偵、法制等部門組成的專案組，並商請檢察機關提前介入調查。

專案組第一時間開展了全面調查取證工作：為報案人開具驗傷單進行身體檢查；對案發現場進行細緻勘查，提取雙方相關生物檢材並進行司法鑑定；對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證；調取案發地周邊場所視頻資料等。專案組綜合證據情況認為，現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。

2019年3月15日，長寧警方依法作出不予立案決定，將《不予立案通知書》直接送達肖某，並告知其可在收到通知書之日起7日內向公安機關申請複議。肖某未提出異議並簽字確認，之後也未申請複議。警方稱肖某如有其它新增涉案證據，可向警方提供。

8月25日凌晨，小藝再次發文稱她已整理相關證據，將前往上海再次報案。

8月26日，小藝的兩名代理律師到上海市長寧區虹橋路派出所遞交了材料，但未透露材料的具體內容。小藝並未現身。