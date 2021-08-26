錢楓涉性侵｜女方代理律師向上海警方遞交材料　當事人未現身

網友小藝聲稱遭湖南衛視主持人錢楓強姦事件有了最新進展，小藝的兩名代理律師到上海市長寧區虹橋路派出所遞交了材料，但未透露材料的具體內容。小藝並未現身。



網友小藝此前在8月24日通過微博發文稱，2019年2月她曾遭到錢楓強姦，並曝光了兩人聊天記錄及監控視頻等。當晚，上海市公安局長寧分局發布通報稱，2019年警方接到肖某（小藝）報案後曾展開調查，因現有證據不能證明存在強姦犯罪事實，最終不予立案。

8月25日凌晨，小藝再次發文稱她已整理相關證據，將前往上海再次報案。

小藝自述被性侵過程（請點擊大圖瀏覽）：

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小藝發文稱，自己是一個90後南方女孩，畢業後一直從事電視演出工作。2018年，她受邀參加湖南衛視《天天向上》節目組錄製時接觸到錢楓。節目錄制完當晚，錢楓通過欄目組工作人員添加了小藝微信。2019年2月14日，錢楓邀請小藝一起吃飯，並在其酒醉無意識的情況下將她帶回家實施強姦。次日，小藝到上海市長寧區虹橋路派出所報案。

據小藝公布的閉路電視片段顯示，當晚她被一名男子拽到電梯門前，因酒醉還曾摔倒在地，被男子扶起後又推入電梯，小藝稱該男子就是錢楓。得知報警後，錢楓還曾下跪祈求她原諒。報案後，她驗傷結論是下體撕裂傷。

據湖南衛視官方微博消息，湖南衛視關注到主持人錢楓的相關輿情，正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作。

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8月24日23時30分，上海市長寧區公安分局發布通報稱，經查，2019年2月15日22時左右，長寧警方接肖某報案稱，其於2019年2月14日晚與錢某（錢楓）等朋友聚餐飲酒唱歌后，在錢某住處遭其強姦，警方即依法受理。鑑於案件複雜性，成立了由刑偵、法制等部門組成的專案組，並商請檢察機關提前介入調查。

專案組第一時間開展了全面調查取證工作：為報案人開具驗傷單進行身體檢查；對案發現場進行細緻勘查，提取雙方相關生物檢材並進行司法鑑定；對涉事雙方、參與聚餐相關人員、網約車司機、小區保安等開展調查取證；調取案發地周邊場所視頻資料等。專案組綜合證據情況認為，現有證據不能證明存在強姦犯罪事實。

2019年3月15日，長寧警方依法作出不予立案決定，將《不予立案通知書》直接送達肖某，並告知其可在收到通知書之日起7日內向公安機關申請複議。肖某未提出異議並簽字確認，之後也未申請複議。警方稱肖某如有其它新增涉案證據，可向警方提供。

在警方發布通報一個半小時左右，8月25日凌晨，小藝再次發文稱，錢楓在2019年2月15日晚至2月16日凌晨某一時間點，在上海虹橋路派出所審訊室裏，親口承認了強姦事實。並配上了一段她報警後到派出所詢問進展的5分鐘錄音。她表示會整理證據，天亮了就報案。

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隨着輿情發酵，8月25日，有自稱肖某前男友的人士在接受媒體採訪時稱，肖某曾因在上海買房向其借款300多萬元人民幣，因拒絕還款被其告上法庭。2020年12月7日，福州市鼓樓區法院判決肖某需償還前男友3,040,652元。

此外，網友還曝出肖某曾為遊戲主播，在多個平台發布過大量大尺度照片和視頻。但相關圖片和視頻目前已被刪除。