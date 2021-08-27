阿里性侵風波｜嫌犯妻子指丈夫遭勾引　事主律師：假訊息干擾偵查

阿里巴巴性侵案持續受到關注。針對涉嫌猥褻的當事人王某文妻子在自媒體上「為夫喊冤」一事，阿里女員工的代表律師發聲明回應。



8月27日，阿里女員工周某代理律師所在的河南洛太律師事務所通過微信公眾號發布聲明稱：「個別自媒體以犯罪嫌疑人家屬的名義在網絡上刻意對被害人周女士污名抹黑，故意傳播未經核實的虛假訊息，以期干擾辦案機關的偵查，該行為違反了媒體人的基本職業倫理和職業紀律，同時給被害人及家人造成了嚴重的二次傷害。」

該聲明還提及，至今為止，被害人周某及其家人沒有收到本案犯罪嫌疑人或者家屬的任何道歉。

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該聲明表示，女性的合法權益不容侵犯，網絡不是法外之地，對於逾越法律底線、侵害被害人合法權益的相關侵權人，律師提示立即停止侵權並糾正錯誤做法，被害人周某將保留依法追究侵權者法律責任的權利。

此前，在8月23日晚，涉嫌猥褻的當事人王某文妻子在社交平台微博發長文，對女員工周某提出質疑。文章稱，自己的丈夫是犯了錯，但他的錯遠不及犯罪，不應該因為酒後衝動回應了周某的勾引，就被貼上涉嫌強制猥褻的標籤。文章指控，周某在網絡上的自述與此嚴重不符，周某涉嫌虛假陳述，甚至誣陷。

她指出，周某在出租車上有主動勾引王某文的行為，並聲稱得到與王某文、周某當時一同在場的第三人的證實。

「丈夫確實做錯了事，他對周某的誘惑沒有做到『坐懷不亂』。他是對不起我，但一碼歸一碼，錯誤不等於犯罪，我也不能眼睜睜看着周某惡意誣陷我的丈夫。」王某文妻子在文章中稱。

阿里巴巴女員工自述遭侵犯過程（點擊瀏覽大圖）：

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8月25日，濟南警方再通報「阿里女員工被侵害」案稱，經審查，犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮捕；犯罪嫌疑人王某文涉嫌強制猥褻罪一案正在審查過程中。

此前8月7日，阿里巴巴一名女員工自曝被要求出差山東濟南，在陪酒被灌醉後遭到猥褻。隨後，直屬領導為之開好房間，不過期間四進四出，當女員工醒來之後發現自己可能遭遇了強姦。

她在報警並看完監控後，在阿里巴巴內部向多位領導反映情況無果，遂前往食堂發傳單，卻被保安搶走，但消息不脛而走。