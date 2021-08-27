網信辦整治財經類自媒體　惡意唱衰中國經濟、炒作負面新聞屬違規

國家網信辦周五（27日）宣布，即日起開展清朗．商業網站平台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治。以嚴懲「黑嘴」、打擊敲詐勒索、遏制造謠傳謠為重點，將封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、造謠傳謠的「自媒體」帳號。



網信辦開展清朗．商業網站平台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治。（新華社）

網信辦在官網發文稱，一段時期以來，部分商業網站平台及其「自媒體」帳號屢屢發生違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等違法違規行為，嚴重擾亂網絡傳播秩序，網民反映強烈。

為此，網信辦決定自8月27日起開展專項整治。網信辦有關負責人表示，即日起至10月26日為專項整治的第一階段，整改期間，網信辦將會同國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、證監會、銀保監會等財經主管部門，督促指導主要商業網站平台對照專項整治要求，集中清理一批違規發布的財經類信息，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」帳號。10月26日後，國家網信辦將對第一階段專項整治情況進行評估，視情開展下一階段專項整治。

此次專項整治重點聚焦財經類「自媒體」帳號。（中新社）

據負責人介紹，此次專項整治重點聚焦財經類「自媒體」帳號、主要公眾帳號平台、主要商業網站平台財經版塊、主要財經資訊平台等4類網上傳播主體，重點打擊8類違規問題：

一是胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟等；



二是毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報道評論等；



三是散布「小道消息」，以所謂「揭秘」「重磅」「獨家爆料」「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；



四是轉載合規稿源財經新聞訊息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為；



五是充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；



六是炒作負面訊息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；



七是炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等；



八是未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。



網信辦表示，專項整治期間歡迎社會各界監督，將依法依規對網民舉報線索進行核查處置。