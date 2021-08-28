中國製造｜交通部：1至2年內基本研製中高速磁懸浮系統工程化樣機

交通部在周五（27日）發布消息，原則同意中國中車集團在綠色智能交通裝備研製及應用、中高速磁懸浮列車研製及工程化應用、智慧城軌地鐵列車研製及工程化應用等方面開展試點。

其中附件顯示，中國中車會開展時速200公里中速磁浮車輛、時速600公里高速磁浮車輛系統集成技術研發，並通過1至2年時間，中高速磁懸浮系統工程化樣機基本研製成功



據介紹，中國中車會加強電磁懸浮控制、牽引、懸浮、導向一體化集成技術研發，並會研究複合材料及輕量化車體設計及試驗評估技術等關鍵技術，最終研製中高速磁懸浮列車樣機。

預期成果將會是，通過1至2年時間，中高速磁懸浮系統工程化樣機基本研製成功、完成關鍵子系統驗證試驗及相關技術攻關，初步建立磁懸浮交通技術資源凝聚、創新協同的科研平台。此外，亦會通過3至5年時間，在磁懸浮列車設計、製造等方面形成核心技術和相關標準規範，使中速磁浮交通系統研究、高速磁浮系統聯調聯試和綜合評估基本完成。此外，屆時中高速磁浮交通系統和裝備自主工程化能力持續增強，初步建立自主化產業鏈條，培育形成一支專業技術引領的國際化高端人才隊伍。

值得一提是，據此前報道，7月20日在山東青島，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統正式下線。中車青島四方機車車輛股份有限公司微信公眾號「高鐵四方」稱，這是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標誌着中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。

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高速磁浮項目技術總師、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁指，此次下線的高速磁浮，是世界首套時速600公里速度級的高速磁浮交通系統。其採用成熟可靠的常導技術，基本原理是利用電磁吸力使列車懸浮於軌道，實現無接觸運行。具有高效快捷、安全可靠、運能強大、編組靈活、準點舒適、維護便利、綠色環保等技術優勢。