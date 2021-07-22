中國製造｜全球最快　時速600公里高速磁浮系統面世

中國在高速磁浮領域獲重大創新突破。7月20日，在山東青島，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統正式下線。



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據中車青島四方機車車輛股份有限公司微信公眾號「高鐵四方」報道，這是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標誌着中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。

報道稱，為掌握高速磁浮關鍵技術，在科技部「十三五」國家重點研發計劃先進軌道交通重點專項課題支持下，由中國中車組織，中車四方股份公司牽頭，彙集國內磁浮、高鐵領域30多家高校、科研院所和企業「產學研用」聯合開展了時速600公里高速磁浮交通系統的研製。

該項目於2016年10月啟動，2019年研製出試驗樣車，並於2020年6月在上海同濟大學試驗線上成功試跑，經過系統優化確定最終技術方案，於2021年1月研製出成套系統並開始了六個月的聯調聯試。

目前，時速600公里高速磁浮交通系統已完成了集成和系統聯調，5輛編組列車在廠內調試線上實現了整列穩定懸浮和動態運行，各項功能性能良好。

據高速磁浮項目技術總師、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，此次下線的高速磁浮，是世界首套時速600公里速度級的高速磁浮交通系統。採用成熟可靠的常導技術，其基本原理，是利用電磁吸力使列車懸浮於軌道，實現無接觸運行。具有高效快捷、安全可靠、運能強大、編組靈活、準點舒適、維護便利、綠色環保等技術優勢。

此外，列車空間寬敞，乘坐舒適，單節載客量可超過百人，並可在2輛到10輛範圍內靈活編組，滿足不同載客量需求。

中車青島四方機車此前發布的預告片（請點擊瀏覽大圖）：

目前，中國高鐵最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

作為國際尖端技術，高速磁浮也是世界軌道交通領域的一大「制高點」，是全球交通科技競爭的戰略高地。