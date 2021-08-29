網信辦下架逾千偷拍產品　內媒揭Vivo海外應用商店可下載同類App

今年5月，中央網信辦會同工業和信息化部、公安部、市場監管總局深入推進攝像頭偷窺等黑產集中治理工作，大量偷拍類App在國內的應用商店下架。惟《南方都市報》發現，透過Vivo海外應用商店，相關App仍可在國內下載使用，而Vivo海外應用商店亦可以通過其官方渠道在國內流通。



報道指，Vivo海外應用商店有多款相機App，與最近被曝光的「偷拍相機」功能十分相似。此類App號稱是「取證專家」，可以把屏幕偽裝成黑屏、桌面時拍照，並將偷拍的照片存儲在「隱私相冊」內隱藏證據。調查發現，其中一款「**camera*」App的應用主界面十分簡單，僅顯示拍照、錄製影片、靜音相機等功能，當用戶點擊「錄製視頻」後，手機屏幕僅顯示錄製進度，未顯示任何拍攝畫面，具有隱蔽拍攝的功能。

另一款App「Q** Video*」，隱蔽拍攝功能不僅可以自動對焦、夜間拍攝、連續拍攝，還可以自主選擇拍攝方向。此外，該App可創建桌面快捷圖標，在應用商店內均以英文名稱展示，但當下載到手機桌面上時，App名稱和內部則變為中文，且分身為三款快捷應用「快速錄像機」、「視頻拍攝」及「拍照」。在實際拍攝時，用戶只需在手機桌面點撃「視頻拍攝」或「拍照」，無須進入App內，後台就直接開始錄製影片、拍攝照片，當再次點擊圖標即可完成錄製拍攝。

其中一款偷拍App的應用主界面簡單，當用戶點擊「錄製視頻」後，手機屏幕僅顯示錄製進度，未顯示任何拍攝畫面。（微博＠鳳凰網科技）

Vivo國內外應用商店審核規則存在明顯差異

Vivo客服人員介紹，目前國內和海外應用商店相互獨立，內容不互通，但目前在國內仍支持通過手機安裝海外應用商店，客服人員更主動向用戶提供海外應用商店的下載渠道。

事實上，Vivo國內及海外應用商店審核規則存在明顯的尺度差異，Vivo國內應用商店的應用審核規範中顯示，暫不收錄應用類型達27種，而Vivo海外應用商店中，僅列舉10種暫不收錄應用的情況。比如賭博類App，在Vivo國內應用商店顯示為暫不收錄應用類型，而海外應用商店則對當地政府許可的賭博類應用和遊戲放行。

北京雷騰律師事務所律師王軍義表示，數字產品及內容的傳播很難完全被地理區隔，國內應用商店提供者拓展海外市場時，應尊重當地法律和習俗，同時維護國家良好形象。無論國內抑或海外應用商店，都應該加強審核和檢測投入，積極履行平台責任，對諸如偷拍相機等問題App保持「零容忍」態度，及時採取下架等措施，保存記錄並向主管部門報告。

用戶可在Vivo海外應用商店下載偷拍類App。（微博＠鳳凰網科技）

Vivo應用商店曾有大量侵犯私隱App

今年以來，Vivo應用商店因上架隱私不合規App，多次被官方通報。最近期為8月9日，國家計算機病毒應急處理中心通報14款因存在隱私不合規行為，涉嫌超範圍採集個人隱私信息的App。其中，來自Vivo應用商店的問題App佔比近三成。據南都大數據研究院統計，2019年7月26日至2021年8月10日，在國家計算機病毒應急處理中心發布的違法應用通報中，Vivo應用商店的違法應用通報共計147條。

針對海外應用審批，Vivo應用商店方面回應稱，將按照相應國家或地區的法律法規進行處理，包括但不限於通知整改、下架、賬號封禁等。適用於海外應用商店的App，僅可在海外銷售的手機中獲取，不允許任何國內官方渠道分發適用於海外應用商店的App。如開發者確有需要，則會視情況提供應用包體供開發者參考。關於App超範圍採集用戶隱私的管理，Vivo稱會嚴格按照相關法律法規和監管部門要求，在App入庫審核、巡檢、開發者聯動等方面開展大量工作，未來將積極落實平台主體責任，完善應用商店個人信息保護管理體系。

今年5月以來，中央網信辦會同工業和信息化部、公安部、市場監管總局對非法利用攝像頭偷窺個人隱私畫面、交易隱私視頻、傳授偷窺偷拍技術等侵害公民個人隱私行為進行集中治理。目前，已處置平台帳號4000餘個、群組132個，下架違規產品1600餘件，類似「安全相機」的偷拍App已無法在國內的應用商店搜尋得到。