防不勝防｜廣州破獲竊聽偷拍集團　揭礦泉水樽保溫杯「暗藏乾坤」

廣州市公安局近日召開「颶風2020」專項行動戰果發布會，會上展示大量行動中所繳獲的竊聽及偷拍用針孔設備。 據了解，警方於5月29日在廣州、湖南長沙、浙江杭州市等地展開收網行動，共抓獲74名疑犯，其中54人被刑事拘留，並繳獲針孔攝像頭、無線微型耳機，以及整合針孔攝像頭的火機、皮帶、手表、家用吸頂燈、衣服、麻將詐賭機等逾萬套違法設備。 據了解，疑犯將攝像設備放置在水樽、保溫杯甚至鈔票中，以進行偷拍等非法活動。

警方繳獲逾萬套違法設備。（警方供圖）

警方是在調查期間發現有兩個涉嫌非法生產、銷售竊聽竊照專用器材的犯罪集團，其主要製售針孔攝像頭、微型無線耳機等各類設備，近半年內已製售逾萬套，非法收入超過3000萬元。犯罪集團主要是在廣州進行生產加工銷售，其銷售包渠道括線上和線下等。經過改裝過的竊聽竊照設備價格高昂，動輒數百至甚至上千元。

據警方介紹，犯罪集團偽裝改裝針孔攝像頭，將其集成在大量的生活用品上。例如有一個是礦泉水樽，其外表看上去是一個普通的水樽，甚至還裝有飲用水。但仔細辨別後可發現，水樽的中間位置被改造植入一個微型針孔攝像頭，以商品條碼掩飾，令其可在日常生活中肆意偷拍。

類似的設備還有常見的保溫杯，針孔攝像頭被改裝在杯子的標籤字體部位，充電等開關設置則在杯底。警方更有展示一個夾藏在兩張人民幣之間的攝像頭，其主要用於地下賭博，放在桌面上就能對偷拍賭枱上的情況。

事實上，內地不時發生偷拍案件，相關設備令人防不勝防。例如去年9月山東省的張女士在家門口接連撿獲紅色及綠色瓢蟲造型迷你拖把。經警方檢查後發現，兩個迷你拖把都是偷拍設備，均能發出WiFi信訊號，尾部小孔內有亮光，裡面是針孔攝像頭、存儲卡等零件。涉案者事後承認，平時觀察到張女士經常獨自出入，遂興起偷窺念頭，於是購買上述具有攝錄、手機實時查看功能的迷你拖把。

（綜合報道）