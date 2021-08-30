教育雙減｜教育部：教師「彈性上下班」　課後服務每日至少2小時

今年7月，中央出台教育雙減政策，冀減輕義務教育階段學生過重的功課和校外培訓負擔。

教育部周一（30日）召開新聞發布會，要求做強做優校內教育，切實做到教師應教盡教、學生學足學好。會議並提出可統籌安排教師實行「彈性上下班」，對參加課後服務的教師給予相應補助。



發布會介紹秋季學期中小學教育教學工作情況，指出目前除個別地方暫緩開學外，全國絕大部分地區中小學、幼兒園將於9月1日安全正常開學。教育部要求，要下大力氣做強做優校內教育，切實做到教師應教盡教、學生學足學好。

教育部要求中小學課後實施課後服務，每天不低於兩小時。（視覺中國）

會上指出，推進課後服務是支撐實現「雙減」工作目標的重要舉措，要求新學期要實現課後服務校校開展全覆蓋、保障時間「5+2」（學校每週5天都要開展課後服務，每天至少2小時）；要關心愛護教師，可統籌安排教師實行「彈性上下班」，對參加課後服務的教師給予相應補助。各地各校要把學生參加課後服務的情況納入義務教育學校質量評價體系。

學校課後服務內容包括既要為學有困難的學生答疑輔導、指導完成功課，又要開展豐富多彩的文藝、體育、勞動、閱讀、興趣小組及社團活動，拓展學生學習空間。

江蘇：課後服務每學期收費300元

在江蘇，省教育廳近日亦發布中小學課後服務收費與教師合理取酬標準，具體為學生每學期300元（人民幣．下同），教師每課時不低於60元。教育廳要求，課後服務範圍擴大到所有義務教育學校，服務對象擴大到每個有需要的義務教育階段學生，今年秋季開學後，確保該省所有義務教育學校和有需要的學生全覆蓋。

江蘇將推行課後服務「5+2」模式，課後服務結束時間原則上不早於當地正常下班時間；有特殊需要的學生，由家長或監護人提出申請可以延時託管；有條件的初中，星期一至五可安排晚自習，一般在2小時以內，原則上不晚於20時30分結束。