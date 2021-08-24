教育部：推進習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材

國家教材委員會日前印發，《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》（以下簡稱《指南》），明確了習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義、理論與實踐貢獻、方法論、理論品格和歷史地位等作為主要學習內容，並要求各地在課程教材、教育教學等環節認真貫徹落實。



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《指南》將按照小學、初中、高中、大學、研究生階段分別提出習近平新時代中國特色社會主義思想在不同學段的學習要求。（視覺中國）

教育部周二（24日）上午舉行記者會，國家教材委相關負責人對《指南》進行進一步解析。教育部教材局局長田慧生表示，《指南》研製的主要思路分為三點。一是明確了「進什麼」，習近平新時代中國特色社會主義思想體系嚴整、邏輯嚴密、內涵豐富、博大精深。要全面準確理解和把握習近平新時代中國特色社會主義思想的精髓，進行體系化凝練，明確學習內容範疇。二是規劃「如何進」，堅持學段、學科、類型全覆蓋，強化一體化設計，縱向貫穿，學段銜接，學習要求循序漸進，螺旋上升，橫向關聯，學科配合，學習內容各有側重，整體上實現對習近平新時代中國特色社會主義思想的全面介紹和系統闡釋。三是引導「怎麼教」，既要指導學生讀原文原著，還要關注學生與黨政幹部學習的差異，把握學生學習由具體到抽象、由感性到理性、由現像到本質的認知發展特點，注重講故事與講道理相結合、生動案例與抽象概念相結合。

至於《指南》的內容，核心要義要求課程教材充分體現「八個明確」、「十四個堅持」的核心內容。理論與實踐貢獻要求課程教材深入闡釋習近平關於新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義論述的重大理論創新和現實意義。方法論要求課程教材闡釋習近平思想的辯證唯物主義和歷史唯物主義哲學基礎，介紹戰略思維、辯證思維、歷史思維、法治思維、創新思維、底線思維和系統觀念的基本內涵。理論品格要求課程教材闡釋習近平思想所彰顯的堅定理想信念，展現的真摯人民情懷，貫穿的高度歷史自覺，體現的鮮明問題導向，充滿的無畏鬥爭精神，飽含的深厚天下情懷。歷史地位要求課程教材充分闡明習近平思想與馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀既一脈相承又與時俱進的關係，以及在馬克思主義發展史、中華民族復興史、人類文明進步史上具有特殊重要地位。

此外，《指南》將遵循學生認知發展規律，體現循序漸進、螺旋上升，按照小學、初中、高中、大學、研究生階段分別提出習近平新時代中國特色社會主義思想在不同學段的學習要求。小學階段重在啟蒙引導、初中階段重在感性體驗和知識學習相結合、高中階段重在實踐體認和理論學習相結合、大學階段重在形成理論思維、研究生階段重在深度探究。