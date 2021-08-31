遭美籍前妻發影片指控家暴女兒　瘋狂英語創辦人李陽發聲明否認

內地教育機構「瘋狂英語」創辦人李陽的美籍前妻李金（Kim Lee）近日表示女兒遭李陽家暴，並貼上疑似事發影片。

李陽31日委託律師發布聲明，表示李金的指控並不屬實，並指出李金發布的影片存在惡意剪輯。



2013年12月9日，李陽和他的安利夥伴拿著宣傳瘋狂英語的宣傳單大聲念英語。（視覺中國）

李陽和李金育有三個女兒，分別為李麗、李娜、李華。兩人離婚後，孩子的撫養權判給了李金。根據李金在微博的帖文，為了躲避美國的疫情和針對亞裔的仇恨行為，三個孩子回到中國，結果小女兒李華就遭到李陽毆打。李陽和瘋狂英語的成員們更威脅孩子不許將被家暴的事告訴母親，還「侵入」了李華的手機。

李金又在帖文中公布一段影片，根據她的描述，這可能是二女兒李娜偷拍下的。影片畫面僅在開頭出現了幾個晃動鏡頭，隨後只能聽到背景音裡傳來一個男人暴怒狂吼著，聽起來似乎是李陽的聲音。

影片緊接著就傳出了肢體打鬥、物品掀翻的巨大響聲，一個女孩尖叫哭喊著，又有另一名女子衝進去反覆怒吼著「What are you doing（你在幹什麼？）You wanna kill me？（你是想殺了我嗎？）」，疑似是李娜進屋阻止李陽毆打妹妹。

李金於31日又發布兩張與女兒的聊天記錄，其中李娜回憶了事發情況。李娜指，「我聽到他在對李華吼，所以我開始錄音，然後我聽到他打她，她開始哭」。

李娜又指，「我心疼李華，開始大叫，他說他要殺了我，所以我才說『你想殺了我、打我？就這麼做吧。』然後他開始打我，我盡全力反擊」。李娜更指：「他試圖掐死我，打我，拉著我的頭髮到地板上，我反擊了。我想他在我尖叫的時候看到了我瘋狂的眼神，他變得有點害怕，然後離開了」。

而李華則在和媽媽的聊天記錄中展示遭李陽毆打後的面部照片，照片顯示她的嘴角上方受傷。

李陽與女兒合照。（李陽代理周兆成律師提供）

31日，李陽委託律師就此事發布聲明，稱事件起因是李陽與前妻李金在教育女兒方式上存在分歧，經律師多方調查查證後，該指控並不屬實，並指出李金發布的影片存在惡意剪輯。聲明表示，個別網友擅自發布不實言論嚴重侵犯李陽名譽權，律師將依法維護李陽的合法權益。