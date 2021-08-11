河北女子被丈夫剃光頭拍照並發於網絡　警方通報：丈夫被拘

周一（9日），河北保定一名女子承認出軌並被丈夫剃光頭的短片與聊天截圖在網上傳播，引起熱議。事後，當事女子稱自己是被逼的，並已經報警處理。

周三（11日），保定市公安局發布通報表示，警方已將涉事男子依法行拘，案件正在進一步進行中辦理中。



據《極目新聞》報道，事發於上周日（8日）晚，當事女子韓女士介紹指，自己的丈夫對男女聊天極為敏感，正因其給有生意往來的男子發了一條，「我老公要看手機，不要再發消息」的聊天記錄，而被丈夫斷定其有婚內出軌行為。

認定妻子出軌的馮某，將韓女士的頭髮剃光，有照片顯示韓女士頭上有多處血跡、狼狽不堪。與此同時，馮某還用手機將該照片，與內容為「我是你那韓某某！今天被老公發現我和天津中檢某某每天曖昧！出軌都是我的錯」的消息用韓女士的手機發布至多個聊天群組以及朋友圈中。

對此，韓女士稱實際上自己並未出軌，承認出軌都是被丈夫逼迫的，因為如若不說自己有出軌行為就會遭到家暴，「我現在很不好，身上還有很多傷」。

保定市公安局高新區分局發布通報指，馮某已被依法行政拘留。（微博）

或因發送至聊天群組與朋友圈中的照片被人舉報，當日凌晨2時許，曾有警方上門詢問情況，馮某只是向警方承認了將韓女士頭髮剃光的事實，還稱是因為她出軌。韓女士說，「我不敢說話，警察就說讓我們協商解決。」

韓女士表示已於事發後聯繫律師，並報警處理。而保定市婦聯相關負責亦表示關注事件，已與警方取得聯繫。

11日，保定市公安局高新區分局發布通報指，經查，馮某（男）與韓某某（女）為夫妻關係，2021年8月8日23時許，因家庭矛盾，馮某對韓某某實施毆打並使用理髮器剃掉其頭髮，致韓某某受傷，隨後又拍攝照片、視頻發佈到網上。目前，高新區警方已對馮某依法行政拘留，案件正在進一步辦理中。