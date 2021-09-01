教育雙減｜內地迎新政後首開學日　家課及考試大減禁公開成績排名

今日（9月1日）是內地大部分地區中小學、幼稚園的開學日，作為教育部落實實施「雙減」政策後的首個學期，學生的校內校外生活又將迎來那些改變？



9月1日，福建福州各小學迎秋季開學。（中新社）

據《中新社》報道，新學期開學後，學生的作業壓力將大幅減少。中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月下旬曾發布通知，明確指出小學一、二年級不布置家庭書面作業；三至六年級書面作業平均完成時間不超過60分鐘；初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘。

除了作業量以外，批改作業也有相關要求，包括教師要認真批改作業，不得要求學生自行批改作業，亦不得布置作業予家長，嚴禁要求家長檢查、批改作業。此外，根據教育部發布的《關於加強義務教育學校作業管理的通知》，應確保作業難度不超過國家課程標準要求。切實避免機械、無效訓練，嚴禁布置重複性、懲罰性作業。

8月30日，安徽合肥中小學校迎來2021年秋季開學日。（中新社）

考試方面，教育部發布的《關於加強義務教育學校考試管理的通知》規定，小學一、二年級不進行紙筆考試，義務教育其他年級由學校每學期組織一次期末考試，中學年級從不同學科的實際出發，可適當安排一次期中考試。

各地不得面向小學各年級和中學非畢業年級組織區域性或跨校際考試；學校和班級不得組織周考、月考等其他各類考試，也不得以測試、測驗、限時練習、學情調研等各種名義變相組織考試。值得關注的是，自9月1日起實施的《未成年人學校保護規定》，明確禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名。

相關政策對學生的課間休息亦作出指示，要求學校不得設置侵犯學生人身自由的管理措施，不得對學生在課間及其他非教學時間的正當交流、遊戲、出教室活動等言行自由設置不必要的約束。

「雙減」政策實施後，學校不得對學生在課間及其他非教學時間的正當交流、遊戲、出教室活動等言行自由設置不必要的約束。（中新社）

至於學生的校外生活，「雙減」政策實施以來，課外補習班的命運面臨巨大挑戰，各地都對校外補習班作出嚴格眼球，包括不得佔用法定節假日、休息日組織學科類培訓，嚴禁超標超前培訓等。

安徽、海南、浙江等地推行「5+2」課後服務，即是每周五天開展兩小時或不少於兩小時的課後服務時間，結束時間原則上不早於當地正常下班時間。課後服務內容方面，不得開展集體教學、上新課、補課和考試訓練。