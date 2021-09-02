出席中央黨校開班強調要講鬥爭　習近平：好人主義只有私心俗氣

撰文：孫聖然
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據《新華社》報道，中共總書記、國家主席習近平周三（1日），出席2021年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班儀式並發表講話。
習近平表示，年輕幹部生逢偉大時代，要做到信念堅定、對黨忠誠，堅持原則、敢於鬥爭，凡是有利於黨和人民的事，就要大膽地幹、堅決地幹。

習近平指，黨員幹部沒有理想信念，或者理想信念不堅定，就經不起風吹浪打，關鍵時刻就會私心雜念叢生，甚至臨陣脫逃。形成堅定理想信念，既不是一蹴而就的，也不是一勞永逸的，而是要在鬥爭實踐中不斷砥礪、經受考驗。理想信念堅定才能對黨忠誠，對黨忠誠是對理想信念堅定的最好詮釋。

習近平稱，對共產黨人來說，「好好先生」並不是真正的好人，奉行好人主義的人，沒有公心、只有私心，沒有正氣、只有俗氣，好的是自己，壞的是風氣、是事業。共產黨人講黨性、講原則，就要講鬥爭。在原則問題上決不能含糊、決不能退讓，否則就是對黨和人民不負責任，甚至是犯罪。大是大非面前要講原則，小事小節中也有講原則的問題。

2021年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班儀式現場。（新華社）

習近平表示，世界百年未有之大變局加速演進，「中華民族偉大復興進入關鍵時期，我們面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。」

習近平要求，年輕幹部精力充沛、思維活躍，一定要如飢似渴學習，一刻不停提高。多讀書、讀好書，從書本中汲取智慧和營養。要結合工作需要學習，做到幹什麼學什麼、缺什麼補什麼，學習同做好本職工作相關的新知識新技能，不斷完善履職盡責必備的知識體系。

開班儀式由中央黨校校長陳希主持，出席的還包括中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，中共中央辦公廳主任丁薛祥，以及中共中央宣傳部長黃坤明。

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