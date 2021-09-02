阿里巴巴宣布投入1000億助力共同富裕　圍繞科技創新等五大方向

繼騰訊後，阿里巴巴集團稱，已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元人民幣，助力共同富裕。為促進十大行動落地，阿里巴巴將成立一個專門的常設機構。



據介紹，這十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。阿里表示，將成立200億共同富裕發展基金，用以助推共同富裕示範區建設，為全國實現共同富裕進行探索示範。

馬雲（右）和馬化騰分別創立的阿里巴巴和騰訊都宣布投入資金助力共同富裕。（Reuters）

稍早前，在投入500億啟動「可持續社會價值創新」戰略後，騰訊集團8月18日宣布再增500億元資金，啟動「共同富裕專項計劃」，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等領域提供助力。

拼多多則於8月24日宣布，將專門設立100億元農業科技專項，旨在面向農業及鄉村的重大需求，不以商業價值和盈利為目的，推動農業科技進步，科技普惠。拼多多董事長兼CEO陳磊擔任項目一號位。

助力共同富裕，各位大佬反應不同（點擊大圖瀏覽）：

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相較之下，正在受到中國監管機構調查的美團則沒有實質動靜，其創始人王興在朋友圈說「美團這個名字裏有兩個字，『美』意味着『好』，『團』意味着『一起』、『共同』，所以『美』和『團』合起來就是『一起更好』，也就是說『共同富裕』本身就根植於美團的基因之中」。

不過，王興這般放空話還是受到網民的嘲諷：不需要美團拿真金白銀去搞共同富裕，麻煩把外賣員的實際權益保障好就行。

就在今年4月，內地監管機構認定阿里巴巴搞排他性壟斷，以反壟斷之名對其罰款超182億元。此外，美團、滴滴等企業也受到官方調查，但至今結果仍未出爐。