整頓文娛行業｜中宣部禁劣跡藝人轉移陣地復出　打擊流量造假行為

據新華社報道，中央宣傳部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》（以下簡稱《通知》），針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域出現的問題，近期同有關部門集中開展文娛領域綜合治理工作。



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《通知》指出，隨著文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情況新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。

《通知》要求規範市場秩序。強調企業社會責任，鼓勵資本與產業良性互動。遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，合理配置成本比例，嚴厲查處偷逃稅行為。

此外，《通知》要求壓實平台責任。打擊流量至上，維護行業良好生態。查處一批牟取不當利益的營銷號。打擊各種形式的流量造假行為。嚴格各類熱搜榜單管理，優化內容推薦算法。加強明星粉絲團、後援會帳號的管理。切實履行監看責任和管理責任，嚴厲處置互撕信息。對發現不及時、管理不到位的網站平台按照相關規定進行處罰。

《通知》又要求嚴格內容監管。嚴管綜藝節目，健全審批機制。嚴禁選用未成年人參加選秀類節目。持續開展網絡綜藝節目專項整治工作。同時加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵。壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

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《通知》還要求進一步強化行業管理。加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。規範明星廣告代言。提高准入門檻，規範藝人經紀。嚴格執行演出經紀人資格認證制度。研究制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法，要對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

《通知》亦指出，禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動。要研究制定粉絲社群管理、經紀公司管理、直播管理、演藝明星金融產品和遊戲產品代言管理等監管規則。

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除上述《通知》外，中宣部還就進一步持續整治「飯圈」亂象作了專門部署。從強化綜藝節目管理、強化榜單產品管理、強化粉絲消費管理、強化粉絲互動管理、強化明星經紀管理、強化明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面著力，堅決抵製造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。