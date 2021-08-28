趙薇鄭爽吳亦凡相繼出事　內地拿下「劣跡藝人」為縮貧富差距？

繼整頓金融巨鱷、網路平台後，內地把大刀掄向演藝界，拿下這些「劣跡藝人」，應當也是另一種回應當前「縮減貧富差距」、符合民心的政治正確。
內地的影視圈複雜又黑暗，女藝人被「潛規則」，性侵、吸毒等行為早已見怪不怪，過去娛樂圈中人，有了點錢買豪宅、開餐廳；現在的藝人成名後，不僅享受高人氣的光環，背地裡卻是結合政商快速累積財富。
這些「劣跡藝人」成名後其家族個個雞犬升天，開公司逃漏稅、搞陰陽合同，或以可觀的金錢，買網路水軍、操控輿論，再與大企業如阿里巴巴、騰訊、愛奇藝、新浪等捆綁，形成一整個巨大利益鏈。
【相關圖輯】趙薇恐犯「辱華7宗罪」作品全下架 表面愛國實情卻是？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
過去娛樂影視產業順風順水的吃香喝辣，但部分言行舉止卻帶壞社會風氣，除趙薇與阿里巴巴扯不清的關係，獲利令人吃驚外，多起明星涉及的性侵案也讓人搖頭。
內地這波對藝人的大整頓，已不只是網信辦主導的「清朗行動」、廣電總局對「劣跡藝人」的封殺，還涉及對娛樂圈的陳年痼疾之整頓，當然也希望今後藝人能有正面表率，引導青少年走向正途。
面對許多吃不起飯，或辛苦一輩子才掙得一點錢的多數民眾而言，內地當局此時重罰那些逃漏稅、權錢交易的藝人有著政治正確的考量，也會受到多數民眾支持，當然讓人聯想到近期的熱詞「打土豪分田地」、「共同富裕」的作法——拿回藝人過去以非法手段取得的不義之財，就是剛好而已！
延伸閱讀：繼吳亦凡後內地再爆荒淫劣跡男星 為掩蓋擬設局送8年女友進監獄▼▼▼
+47
【相關圖輯】美國找代母生B卻棄養遭央視重批 一個圖輯看清鄭爽代孕風波（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+9
延伸閱讀：吳亦凡事件｜都美竹否認詐騙收錢 還原被灌醉後送入臥室過程▼▼▼
+22
吳亦凡遭控迷姦 內地律師指屬「八大重罪」 如涉這些情節可判死吳亦凡被捕｜吳母被指「大義滅親」神隱16天 傳急售市值1億豪宅范冰冰陷吳亦凡性醜聞風波 發福、素顏大媽樣被網民拍到瘋傳東京奧運｜聲援小S指稱呼「國手」很正常 陸官媒：網民亂扣帽子吳亦凡被刑拘｜中央終出手 刪逾4千帳號「整治不良粉絲文化」鄭爽代孕風波鬧上外媒 CNN指中國未立法禁止：技術上她是正確的鄭爽涉逃稅後首發聲獲網民支持 范冰冰忍無可忍出手了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】