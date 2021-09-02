習近平：設立北京證券交易所　打造數字貿易示範區

國家主席習近平9月2日在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會表示，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區，也會繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所。



對此，中國證監會稱，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明方向、提供了遵循。



2021年中國國際服務貿易交易會首鋼園展區。（新華社）

據介紹，今年中國國際服務貿易交易會9月2日至7日在北京舉行，主題為「數字開啟未來，服務促進發展」。習近平在會上表示，中方願同各方一道，堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，共促世界經濟復蘇和增長。

他強調，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建「一帶一路」國家服務業發展的支持，同世界共享中國技術發展成果；加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區；繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

中國證監會表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措。（資料圖片）

中國證監會隨後發文稱，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重要內容，對於更好發揮資本市場功能作用、促進科技與資本融合、支持中小企業創新發展具有重要意義。

中證監表示，將按照習近平的重要指示要求，堅持市場化、法治化方向，統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台，建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。