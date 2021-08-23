阿富汗局勢｜台外長指大陸夢想仿效塔利班　胡錫進：看來非常害怕

塔利班迅速奪取阿富汗政權後，美軍倉皇從阿富汗撤軍，引發外界對於「台灣是否是下一個阿富汗」的討論，台灣外交部長吳釗燮近日表示，中國大陸想效仿塔利班。大大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進回應稱，吳釗燮「有奇怪的想象力」。



據台灣《聯合報》8月22日報道，受美國支持的阿富汗政府迅速垮台，掀起有關台灣面對大陸「武統」時，是否會有相同命運的討論。大陸官媒稱，喀布爾的遭遇顯示，台北不能信任華盛頓。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8月20日說，「繼續支持依照台灣人民意願及最佳利益，和平解決兩岸關係」，並敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而進行建設性對話。

吳釗燮8月21日在Twitter上回應普萊斯，表示感謝美國支持台灣人民期望和最佳利益，包括民主以及免於共產主義、獨裁主義和反人類罪行侵擾。

吳釗燮近日表示大陸想效仿塔利班引發爭議。（台灣外交部供圖）

吳釗燮還說：「中國夢想效仿塔利班，但讓我直截了當地說，我們有決心和能力保護自己。」大陸沒有即刻針對吳釗燮的談話作回應。

不過，胡錫進隨後在推特上發文，指「這位台灣『外交部長』有奇怪的想象力去做這樣的對比」。胡錫進表示：「看來台灣外交部人員非常害怕成為下一個喀布爾政權，且全世界都看到了這一點。」

美國總統拜登（Joe Biden）8月18日在電視訪談中稱，一旦台灣被入侵，美國將會有所反應，並稱台灣、韓國和北大西洋公約組織的情況，在根本上與阿富汗不同。不過，隨後一名美國高級官員指出，華盛頓對台政策沒有改變，分析人士研判拜登的表態似是口誤。

對此，《環球時報》表示，只要中國大陸的力量持續增加，軍事鬥爭準備足夠充分，統一的意志足夠堅定，美國最終拋棄台灣就是註定了的，沒有懸念。

分析稱，只要美國維持台灣政權的成本付出大大高於收益，美國就會拋棄它。1949年美國拋棄了國民黨，因為看清了扶不起它。1979年美國在外交上拋棄了台灣，因為同中國大陸建交更符合美國在冷戰中對抗蘇聯的利益。當需要用一場代價巨大且沒有希望取勝的戰爭保衛台灣時，美國就會「兩害相權取其輕」，美國民眾不會允許他們的青年為「台獨」大批赴死。