阿富汗局勢｜中國應接收難民？　內地學者：助紓緩人口老齡化影響

中國政法大學教授楊帆9月2日在微博發文建議中國接收阿富汗難民，遭到眾多網友炮轟。



楊帆首先表示，「聯合國難民署呼籲：今年阿富汗難民350萬人，希望阿富汗周邊國家開放邊境。俄羅斯中亞三國不搭理。歐洲說我們給錢，請周邊國家要人。中國說了兩條：一是責任在美國，要追責。二是要解決產生難民的根源。大家都在『顧左右而言他』，寧肯給錢給糧食，誰也不想接這燙手山芋。這350萬人，或者以後還有更多，是不是就沒有人管了？」

他接着給出兩條建議，其一，中國積極推動七國協調機制：中國與伊朗巴基斯坦；俄羅斯與中亞三國，與塔利班協商戰後重建，難民問題作為戰後重建問題之一統一安排，七國都要接收，協商名額。而聯合國，美國歐洲日本要出錢，也要接受難民，澳洲也要接受難民。

其二，中國先提供物資，可根據國內建設需要，去阿富汗有組織地招工。阿富汗平均年齡18歲，中國正在迅速老齡化，需要年輕人口；中國多出3,000 萬男青年，在阿富汗可多招女青年；治水工程，可招收一部分工人，有組織嚴格管理；被招收者，允許帶父母和年幼的弟妹一起來中國，暫時居住。

對此，網友紛紛炮轟稱，「你可以起個帶頭示範作用，先接幾個阿富汗難民你去家住段時間，您一個政法大學的教授不得做個表率嘛是吧！」「有些個教授，充分證明了百無一用是書生這句話的正確性。誇誇其談可以，靜下心來為國為民乾點實事，不好意思，人家不會。」「讓他去阿富汗養他們嘛，這不比讓他們來他家方便。」

目前，該文已被楊帆刪除。

資料顯示，楊帆是中國社會科學院研究生院經濟學博士，商學院學術委員會主席，北京大學中國經濟研究中心訪問學者。任中國防大學經濟研究會常務理事，並兼任多所大學的教授。

對於中方是否接受阿富汗難民一事，外交部發言人華春瑩在8月20日的例行記者會上回應稱，中方認為當前阿富汗局勢的當務之急是國際社會應該一道幫助阿富汗的有關派別進行對話和溝通，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義的災難，最大限度地避免無謂的傷亡和產生大規模的難民，這是解決阿富汗難民問題的根本之道。

華春瑩補充表示，各方最重要的是要趕緊去支持鼓勵阿富汗的各個派別各個民族加強團結，通過對話和協商找到一條阿富汗人民能夠接受且符合他們利益和國情的，一個開放包容的政治框架，能夠儘快實現政治平穩過渡。停止戰爭，讓人民能夠穩定下來。