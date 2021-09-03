阿富汗局勢｜馬英九：美軍倉促撤出成世界陰影　台灣避戰但不畏戰

9月3日為台灣的「軍人節」，馬英九在Facebook發文，表示「今天是對日抗戰勝利紀念日，也是軍人節，在這裏要向全體國軍官兵致敬，您們堅強守護着中華民國與全體國人的安全，辛苦了！」



9月3日為台灣的「軍人節」，馬英九在臉書（facebook）發文，表示「今天是對日抗戰勝利紀念日，也是軍人節，在這裏要向全體國軍官兵致敬，您們堅強守護着中華民國與全體國人的安全，辛苦了！」他另表示，要記取美軍撤離阿富汗的教訓，兵兇戰危，台灣也一定要備戰與避戰。 （facebook @ 馬英九）

前幾天，馬英九基金會舉辦一場「奔騰講堂」，由前國民黨立委林郁方與台灣淡江大學戰略所副教授黃介正兩位專家，談「20年黃粱一夢：美軍撤出阿富汗給了我們什麼啟示？」一開始主持人特別請所有出席者，為8月26日在阿富汗首都喀布爾國際機場的自殺炸彈攻擊中，不幸罹難的百多位軍民，起立默哀致意。

馬英九指出，美軍倉促撤出阿富汗，已成當前世界的陰影與悲劇。在爆炸中殉職的23歲美國海軍陸戰隊女兵，不久前還在機場被媒體捕捉到懷抱難民嬰兒輕哄的温馨畫面，見證戰火中的人性光輝，令人動容。她自己也在社群網路貼出這張照片，開心表示「我熱愛我的工作」。沒想到數日後，壯烈犧牲，讓人不捨。

他強調，「今天我們在台灣，生活在和平安定中，遠離戰爭」。面對大陸，台灣當然應該不求戰、不畏戰，但兵兇戰危，台灣也一定要備戰與避戰，因為「自己的國家自己救」，不能全靠他國的保護。馬英九表示，9月3日是軍人節，他一方面要為台灣國軍打氣，一方面更希望蔡英文，記取此次阿富汗教訓，恪守「三軍統帥」的職責，讓台灣遠離戰禍。