耍官威｜學生會幹部囂張查寢被批似黑幫　黑龍江職業學院通報批評

日前，一段黑龍江職業學院學生會查寢似黑社會的影片在網絡瘋傳，校方目前已對涉事6人做出通報處理。



早前一段黑龍江職業學院學生會查寢時的影片在網絡傳開，片中幾名身穿黑色西裝的學生推開女生宿舍門大搖大擺走進來，雙手交叉，揚起頭擺弄頭髮，眼睛朝下掃視着宿舍學生，其中一個女生從後排走到了前面，同時放話，「以後看清我們6個的臉，我們來了就是查寢了，看清工牌，除了我們6個誰管你們都不好使，明白了嗎？」

話音剛落，身穿黑色西裝的另一名女生幫腔，「我介紹一下，這是咱生活女工部部長張XX，來，叫學姐！」幾名宿舍女生異口同聲「學姐」。

由於片中幾個人的樣子實在過於囂張，網民一開始都以為是擺拍的影片。惟影片在社交平台流傳後，事件持續發酵，黑龍江職業學院隨後確認片中內容屬實。隨即引起網民熱議，「這是黑社會？」「查個宿舍還查出優越感了。」

黑龍江職業學院通報事件。

及至9月1日下午，黑龍江職業學院發布《關於網傳視頻有關情況的通報》。通報稱，針對網傳該校學生查寢影片，學校迅速核實。經查，該影片發生在2020年10月9日，學院已對6名涉事學生進行通報批評，並在全院召開學生工作整風肅紀大會，查擺問題，全面整改。但仍有不少網民對此表示，「學校的處罰還是太輕。」

中華全國學生聯合會9月3日對此事發表評論指出，學生會是全體同學的學生會，各學生會的章程裏都有「凡在校學生都是學生會會員」等類似規定。學生會工作人員，本質上是從會員中通過一定程序推舉出來、為大家做好日常服務的普通一員。

評論指，學生會工作人員沒有居高臨下的管理權，也不應有高人一等的優越感。相反，既然代表廣大同學出來做事，就理應以更高標準要求自己，理應接受同學、老師乃至社會公眾更加嚴格的檢視。願意從事學生會工作的同學，應該把服務同學作為主要目標，不能只想着「鍛鍊一下」，甚至動追求「級別」、謀求「上位」、獲得「好處」、增加「光環」、展示「威風」等歪念頭。通過無怨無悔的奉獻和樂此不疲的付出，自然能夠收穫自身的成長提高，才能贏得同學的真誠尊重。